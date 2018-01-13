ABD'yi karıştıran iddia! Trump porno yıldızına 130 bin dolar para ödemiş!

ABD Başkanı Trump ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Trump 2006 yılında 'Fırtınalı Daniels lakaplı porno yıldızı Michael Cohen Stephanie Clifford ile bir ilişki yaşadı. 2016 yılında ise Trump genç kadına basına konuşmaması için 130 bin dolar ödedi. Bu ödemenin belgelerinin olduğu da öne sürülüyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar Daniels 2016 yılı sonunda röportaj haklarını satmak için ABC televizyonunda 'Good Morning America' programının yapımcılarıyla temas kurduğunu ve onlara Trump hakkında konuşmaya hazır olduğunu söylediğini iddia etmişti.

Trump'ın avukatı, cinsel ilişki iddialarını reddetti.

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Avukat Cohen, "Bu söylentiler 2011'den bu yana dolaşıma girdi. Başkan Trump böyle bir olayı şiddetle reddetti, tıpkı Daniels'in reddettiği gibi... Bunlar eski, dönüştürülmüş belgeler, seçim öncesi yayınlandı ve şiddetle reddedildi. " diye konuştu.

Avukat ayrıca porno yıldızının açıklamasını da yayınladı, Daniels, "Donald Trump ile ilişkim birkaç kurumsal görüşmeyle sınırlıydı daha fazlası yoktu" dedi. Ünlü porno yıldızı, "Trump ile tanıştığımızda o benim için huzurlu, profesyonel ve eksiksiz bir centilmendi. Trump'tan habersiz para aldığım söylentileri tamamen yanlış. Eğer Donald Trump'la ilişki yaşasaydım. bunu haberlerden değil benim kitabımdan okurdunuz" diye konuştu.

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