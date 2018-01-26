ABD'ye yanıt: Güven olmadan güvenli bölge olmaz

SURİYE sınırında ‘güvenli bölge’, 6 yıl aradan sonra bu kez ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından telaffuz edildi. Oysa Türkiye, 2012 yılından itibaren birçok defa hem güvenli bölge hem de uçuşa yasak bölge oluşturulmasını başta ABD olmak üzere uluslararası aktörlere önermişti. Amerikalılar, o süreçte Birleşmiş Milletler’den karar çıkarmanın zor olduğu gerekçesiyle, bunun uygulanabilir olmadığını belirtmişti. 6 yıl aradan sonra Türkiye’nin Afrin harekâtının bir gün sonrasında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson güvenli bölge oluşturulması önerisini Amerikalı gazetecilerle paylaştı.

Konu daha sonra, Tillerson ile Çavuşoğlu’nun Paris’te yaptığı görüşmede gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 Ocak’ta Paris’te yapılan görüşmede Çavuşoğlu, Tillerson’a, “Güvenli bölge kurulmasına ilişkin açıklamanızı basın öğrendim, ne kastettiniz” sorusunu yöneltti. Tillerson, Suriye sınırı boyunca 10 kilometrelik bir güvenli bölge kurulmasını düşündüklerini ancak daha sonra roket menzillerine bakınca 30 kilometre derinlikte olmasının daha doğru olacağını değerlendirdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, o görüşmede mevkidaşına iki kez, önce iki ülke arasında kaybolan güvenin tesis edilmesi gerektiğini, sonra bu konuların konuşulabileceğini söyledi.

TRUMP ‘GÜVENLİ BÖLGE’ DEDİ Mİ?

Ankara güvenli bölge konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın da ne diyeceğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede, bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmadı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre tek bir yerde Trump güvenli bölge ifadesini kullandı, ancak ayrıntıya girmedi.

ÖNCE GÜVEN TESİS EDİLSİN

Erdoğan–Trump görüşmesinin ardından Hürriyet’e konuşan Çavuşoğlu, “ABD ile güven kaybı oldu. Güven yeniden tesis edilmeden bunların görüşülmesini doğru bulmuyoruz. Önce güven tesis edilmeli, bunun için de ABD somut adım atmalı” dedi.

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