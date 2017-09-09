ABD’ye Türk ‘Tepe’si

ÖZKAYNAK sıralamasında Türkiye’nin en büyük 50’inci şirketi olan Tepe İnşaat, yatırımcı rolü ile ABD’ye açılıyor. Amerika’da ‘Tepe USA’ şirketini kurarak, bölgedeki yatırım fırsatlarını yakın takibe alan şirket, Miami, Washington ve Boston’da çalışmalarını yoğunlaştırdı. 3-4 farklı arsa üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ve ilk projeye 2018’de başlayacaklarını belirten Tepe İnşaat Genel Müdürü Atila Kemal Oğuz, aynı zamanda ABD’de taahhüt işleri de yapma hedeflediklerini söyledi. Oğuz, “Yatırımlarımızı ve pazarlarımızı çeşitlendirmeye karar verdik. İngiltere, Kanada ve ABD’yi inceledik. Sonuç olarak ABD’de karar kıldık” dedi.

UZLAŞAMIYORUZ

Şirket İstanbul’da ise kentsel dönüşüme odaklandı. Önümüzdeki 25-30 yıl boyunca inşaat sektöründe kentsel dönüşümün ana gündem maddesi olacağını belirten Oğuz, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Kentsel dönüşüm konusunda kanuni altyapı nedeniyle ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Oğuz, “Malikler maalesef kısa dönem kârına bakıyor. Oysa ortaya çıkacak değer önemli. İstanbul’da birçok noktada her hak sahibine konut vermek için küçük küçük metrekareli evler yapılıyor. Bunlar önümüzdeki süreçte pazarda sorun yaratabilir. Bu nedenle hak sahipleri ortaklaştırılmalı ve yaşanabilir büyüklükte ev yapılmalı. Bir de uzlaşma kültürümüzde sorun var. Kimi hak sahipleri kendini ‘altın hisse’ görüyor ve diğer hak sahiplerine kıyasla fazla bedeller talep ediyor. Dönüşüm altyapısı bu tür beklentileri ortadan kaldıracak şekilde düzenlenmeli” diye konuştu.

2.1 MİLYAR YATIRIM

Ankara’daki 885 konutluk Park Mozaik projesinde ilk etapların teslim edildiğini, projenin tümünün ise 2019’da tamamlanacağını belirten Oğuz, “Ankara’da yeni bir projeye başlıyoruz. Etlik’te Ovakent bölgesinde mevcut 30 dönüm arsamızda bölgede ilk olacak sosyal tesisleriyle güzel bir site hayatını başlatacağız. İsmi ise ‘Tepe Steps’ olacak. 200 milyon lira yatırım hedefliyoruz” dedi. 5 yılda 2.1 milyar liralık yatırım planladıklarını vurgulayan Oğuz, “Yatırım planlarımızı 5 yıllık süreçlere göre yapıyoruz. Bunu hayata geçirirken ayrıca bir çeşitlendirmeye de gideceğiz. Endüstriyel, sanayi tesisleri özelinde de çalışmaları yoğunlaştıracağız. Dünyada taahhüt işlerimiz zaten özellikle endüstriyel tesisler başta olmak üzere gerçekleşiyor. 2017’nin ilk yarısında yükleniciliğini üstlendiğimiz Kartal’daki And Pastel ve Türkmenistan’daki Cam Fabrikası inşaatlarına devam ettik. Anahtar teslimi olarak üstlendiğimiz Türkmenistan Cam ve Cam Ürünleri Fabrikası’nda iş hacmi 527 milyon dolara ulaştı. Planlanan tarihten 3 ay öncesinde tamamlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl başında açılış töreni gerçekleştirilecek” dedi.

Gayrimenkulde AR-GE çalışmalarına da önem verdiklerini belirten Oğuz, “Bu çalışmalarda endüstriyel tasarımcılar, iş güvenlik uzmanları, LEED belgesi gibi çevre odaklı inşaat teknolojilerin uzmanları, nihai müşterilerimizden, özellikle de ev hanımları ve çocuklardan aldıkları geri bildirimlerle daha iyi ve daha verimli konutlar için çalışacaklar” dedi

160 YILLIK MEŞE KORUNDU

İSTANBUL Ömerli’de Tepe Aura konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Atila Kemal Oğuz, ”Burada butik 98 konutluk, villa tadında bahçeli konutlar yapıyoruz. Küçük bir mahalle oluşturuyoruz. Projede yer alan 160 yıllık bir meşe ağacına zarar vermemek adına tüm altyapıyı ona göre ayarladık. Ağacın köklerinin gelişmeye devam edebilmesi için gerek otopark imalatında gerekse de binaların imalatlarında buna yönelik ek tedbirler alındı. 3’er katlı binalarımızın her biri meşe ağacını geçmeyecek şekilde tasarlandı. Projeye toplam 100 milyon lira yatırım yapacağız. Ön satışlarına başladık” dedi.