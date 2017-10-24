ABD'ye telefon tepkisi: Kime neyi yutturuyorsun

İDLİB BİTTİ, SIRADA AFRİN VAR

“Stratejik ortağımız ABD, defaatle görüşmemize rağmen Suriye’de terör örgütü PKK’nın düşük çocuğu olan PYD ve YPG ile birlikte Rakka operasyonunu yapıyor. ‘PKK değil’ diyorlar. Peki Rakka’da bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika neyle izah edeceksin? 3 bin 500’ü aşkın TIR bölgeye silah taşıyor. Bu silahlar Rakka’da mı kullanıldı, DEAŞ’a karşı mı kullanıldı? Bunların nasıl stoklandığı, bunları biliyoruz ha, bunu da iyi bilin.



İdlib’deki operasyon büyük ölçüde neticelendi. Şu anda Afrin konumuz var önümüzde. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir. Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz.



BU NASIL DOSTLUKTUR

Almanya’da terör örgütü mensupları gösteri düzenliyor, Alman polisi resmi sosyal paylaşım hesaplarından ‘Bu akşam sizin için görevdeyiz’ diye mesaj yayımlıyor. Fransa’da devlet televizyonu binasına bölücü terör örgütü başının posteri asılıyor, Fransız polisi bu durumu izliyor. Hani PKK, AB üyeleri olarak terör örgütüydü. Niye izliyorsun, niye indirmiyorsun? Bu nasıl dostluk? FETÖ ile irtibatı ya da iltisakı sebebiyle bir kişiyi gözaltına alıyorsunuz, kendisini istemeye yüzleri tutmadığı için olsa gerek ‘diplomatik dokunulmazlığı var’ diye telefonuna sahip çıkıyorlar. Böyle bir şey de yok. Belki yutarlar diye buradan giriyorlar. Kime neyi yutturuyorsun?



Irak’ta kendi ismiyle, Suriye’de ise PYD, YPG, SDG gibi isimlerle bölücü terör örgütü desteklenip silahlandırılıyor. Güya operasyon yapıp bölücü terör örgütünün kontrolüne bıraktıkları bölgede, oraya sevk ettikleri silah yüklü TIR sayısı kadar dahi



DEAŞ’lı terörist bulunmuyor. Her terörist için bir TIR silah gönderdikleri yalanına bizi inandırmaya çalışacak kadar da pişkince bir tavır içindeler. Rakka’da suçüstü yakalanınca da ‘Terörist başı saygı değer bir şahsiyet değildir’ açıklamasıyla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar.



İTİRAFÇILIK GAYRETİ

Sizin gücünüz Tayyip Erdoğan’ın 13 koruması, ki Amerika’yı çoğu zaten görmemiş, onlar için gözaltı kararı çıkarmaya yeter. Bir bankamızın altı kere Amerika’ya girip çıkan görevlisini yedinci kez girişinde gözaltına almaya yeter. Bir başka vatandaşımızı aynı şekilde gözaltına almaya yeter. Ve ondan sonra da köşeye sıkıştırarak, ‘şunları şunları söylemen halinde şu kadar, şunları şunları söylemen halinde bu kadar’ demek suretiyle de itirafçı durumuna düşürmenin gayreti içine girerler. Takipçisiyiz. Bu işler bittiği zaman da biz dünyayı ayağa kaldırmasını da biliriz. Bunların hepsini de açıklayacağız.



Ajanlık faaliyeti sebebiyle yakayı ele vermiş isimler konusunda ‘sivil toplum kuruluşu temsilcisiydi’, ‘medya mensubuydu’, ‘iyi insandı’, ‘güzel vatandaştı’ gibi güzellemelerle hedef saptırılmaya çalışılıyor. ‘STK mensubuydu’ dedikleri o Türkiye’nin Soros’u durumunda olan kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıkıyor meydana. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz? Taksim olaylarının arkasına bakıyorsunuz aynı kişi var, belli yerlere ciddi manada kaynak aktarımının arkasında bunları görüyorsunuz. Burada özellikle yargı makamlarının hukuk çerçevesi içerisindeki hassasiyeti en büyük güvencemizdir ve bu işin de hep takipçisi olacağız.



OBEZLİKTEN KURTULMALI

15 yılda yaptığımız tüm reformlara rağmen hâlâ obez bir devlet yönetimine sahibiz. Hantallığın, kaynak ve zaman israfının sebebi olan obezlikten devletimizi kurtarmamız şart. Uyum yasaları hazırlarken bu bakış açısı ile hareket edilmesi gerekir.”



'SIRA İLÇELERDE' MESAJI

ERDOĞAN, gazetecilerin erken seçim sorularını, “İddiayı kim ileri sürüyorsa ispatla mükelleftir. Yok böyle bir şey. Bizden böyle bir şey duydunuz mu” diye yanıtladı. Ankara’da ilçe belediye başkanlıklarında da bir değişim olup olmayacağı sorusuna karşılık da Erdoğan, “Gelişmelere göre atılacak adımlar ve kararlar vardır. Şu anda öyle bir şey yok ama olmaz diye bir şey de yok. Bütün mesele başarıya kilitlenme. Başarı için ne gerekiyorsa yaparız” dedi. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na atamada olduğu gibi Ankara’da da istişare toplantısı yapılıp yapılmayacağı sorusunu da, “Her zaman yaptığımız gibi” diye yanıtladı.