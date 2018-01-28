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    ABD'ye: Somut adım istiyoruz

    Mehmet ÇINAR/DHA
    28.01.2018 - 00:10 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan farklı sesler geliyor. Ciddi bir devlete yakışır şekilde artık, söylemden çok, somut adım görmek istiyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nın danışma toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Ramon McMaster ile önceki gece yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi ve özetle şunları söyledi:

    "Daha önceki konuşmada Sayın Trump, artık YPG onların tabiriyle SDG'ye silah vermeyeceğini söyledi. Ve bu konuşmada da artık silah vermediklerini, 'artık vermiyoruz' diyerek vurgulayarak söyledi. Ama Amerika'dan farklı sesler geliyor, tabi McMaster ulusal güvenlik danışmanı ve bu işleri koordine etmesi gereken kişi Washington'da. Dolayısıyla artık Amerika'nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. 'Vereceğiz' diyen var, 'vermeyeceğiz' diyen var. Başkan bir şey söylüyor, Pentagon'dan başka şeyler geliyor. Burada, arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı şeyler söylüyor. Ciddi bir devlete yakışır bir şekilde artık, söylemden çok somut adım görmek istiyoruz." 

    MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLMELERİ GEREK
    Bakan Çavuşoğlu, atılması gereken adımlar konusunda ise şunları söyledi: “Silah vermediğini görmemiz lazım. Terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar PKK'yla bir farkı yok diye, dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bir de kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımların atılması lazım. Bunları bize göstermesi gerekiyor. Ama McMaster o gün Trump'ın Cumhurbaşkanımıza telefonda söylediğini teyit ediyor.”

    Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , gazetehaberleri , son dakika
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