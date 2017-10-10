ABD'ye sitem: Cezalandırılan hükümet değil 80 milyon

ABD’NİN YAPTIĞI YANLIŞTIR

“ABD’nin yaptığı uygulama yanlıştır. Asla desteklemiyoruz. Binlerce öğrenci gidecek okumaya. Hastalar var, tedavi olmak için ABD’ye gidecekler. İşadamları gidecek. Bütün bunların önü kesildi. Cezalandırılan hükümet değil, 80 milyon. Sağduyunun egemen olması ve akılcı politikalar üretilmesi gerekir. Stratejik ortaklara arasında bu kadar ağır yaptırımlara yol açacak uygulamaların olmaması gerekir. Umarım kısa süre içerisinde bu kriz aşılır.

BERBEROĞLU SERBEST BIRAKILSIN

Bu ülkede namuslu savcı ve hâkimler de var. Enis Berberoğlu’nun davası bir üst mahkemede bozuldu. Ama Enis Berberoğlu serbest bırakılmıyor. Enis Berberoğu kaçar mı? Suçsuz adam niye kaçsın. Bir an önce Sayın Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmasını istiyoruz.

NAMUS NE ANLAMA GELİYOR

Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamında AKP’nin genel başkan yardımcılarını, belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ağırlıyor. Afyon’da konuşma yaparken arkasında Cumhurbaşkanlığı forsu var. Hani namusun ve şerefin üzerine tarafsız davranacağına dair yemin etmiştin? Çık milletin önüne, senin için namus ve şeref ne anlama geliyor anlat bakalım.

Ampute Milli Takımımız Avrupa’da şampiyon oldu. Bakan hemen Erdoğan’ı aradı, ‘Beşiktaş’a da teşekkür edelim stadı açtılar’ diyor; ‘Ne teşekkürü parasını biz verdik’ diyor. Beyefendi sanki cebinden ödedi. O parayı bu ülkede tüyü bitmemiş yetim ödedi.

SOĞUKKANLI DAVRANMALIYIZ

Dış politikada ortak bir dilimiz yok. Ortak dil olmadığı için ciddi sorunlarımız var. Dış politikada ciddi kırılmalar olabilir. Dış politikada akılcı ve soğukkanlı davranmak zorundayız. En önemlisi istişareyi elden, gözden uzak tutmamak zorundayız.

YILDIRIM’A: SEN DE BABASIN

Nuriye ve Semih sadece işlerini istediler. Kimsenin burnunu kanatmadılar. Biri şu anda hastanede, biri hapishanede. Bir baba olarak, bir baba olan Binali Yıldırım’a seslenmek isterim; dünyanın en haklı talebi işini istemek. Dünyanın en haklı talebini yerine getirmek için size düşen görevler vardır.”





‘İDLİB’DEKİ TEMİZLİĞİN MALİYETİ AĞIR OLUR’

Kılıçdaroğlu, hükümete İdlib konusunda şu uyarılarda bulundu:

Türkiye halkı AKP’nin yanlış Suriye politikasının bedelini çok ağır ve kanlı bir şekilde ödemeye devam ediyor. İdlib’den gelecek her şehidin sorumlusu Erdoğan’dır. İdlib’deki cihatçıların karadan temizliği Türkiye’ye havale edilmiştir.

Türkiye İdlib’i temizledikten sonra devirmeye çalıştığı Esad yönetimine teslim edecek. Esad için gidiyoruz oraya.

İdlib’deki temizliğin maliyeti çok büyük olacaktır. Tahrir El Şam direneceğini açıklamıştır. TSK ve cihatçılar arasında çatışma kaçınılmaz olacaktır.

Rusya’nın izlediği strateji sonunda Erdoğan’ın Suriye yönetimini devirmek amacıyla göz yumduğu cihatçı örgütlerle şimdi TSK çatışacaktır. İdlib’in nüfus, coğrafya gibi nitelikleri göz önüne alındığında TSK Fırat Kalkanı’ndan çok daha fazla sorunla karşılaşacaktır.

İdlib’deki yüz binlerce sivil çatışmalardan kaçmak için Türkiye’ye yönelebilir.

İdlib’de varlık gösteren cihatçı teröristlerin Türkiye’ye sızma durumu endişe vericidir.