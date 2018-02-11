ABD'ye sert tepki: Bu husumet sıcak çatışmaya gidiyor

11 ŞEHİDİN ACISI KOR GİBİ DÜŞTÜ

“SURİYE’nin kuzeyine yuvalanmış hainler, tutundukları alanlardan teker teker sökülüp atılmazlarsa, vatan tehlikede, beka ateş altındadır. Bu itibarla ‘Zeytin Dalı’ harekâtı haklı, meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış, Afrin’e odaklanmış hali ve şeklidir. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. Afrin’den peş peşe gelen şehit haberleri elbette bizleri derin bir hüzne boğmaktadır. Devam eden harekât kapsamında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, maalesef iki kahramanımız şehit olmuştur. Helikopterimizin düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok ihtimali getirmiştir. Doçka saldırısından mı, yoksa teknik bir sorundan mı düştüğü sanıyorum kısa zaman içinde netlik kazanacaktır. Bir günde 11 şehidin acısı ocaklara kor gibi düşmüştür. Terörle mücadelenin bir doğası vardır. Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır.

HAİNE KAHRAMAN DİYOR

IŞİD’e karşı kurulan eften püften koalisyonun ABD’li komutanı Funk, Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını açıklamış. Acaba yanlış, bu sömürgeciye göre nedir? Üstelik bu çürümüş, Türkiye’nin PKK/PYD’yle mücadelesini tuhaf buluyormuş. Eğer haine kahraman diyorlarsa, bu ABD’yle müttefiklik nasıl sürdürülecektir? Eğer Türkiye ile ABD arasında görüş menzili sıfıra iner, diyalog kopar, temas kesilir, eller tetiğe giderse ve de siyaset yerine silah konuşursa olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır? Biz düşünüyor, hesap ediyoruz. Ve de hiç kimseden korkumuz olmadığını bozkurt duruşuyla ilan ediyoruz. ABD özel kuvvetler askerlerinin, Menbiç’te teröristlerle birlikte nöbet tutmaları, devriye gezmeleri rezilliktir, cinayettir, hıyanettir. Vatan evlatlarını hedef alan silahların menşei bellidir. ABD, teröristlerle suçüstü yakalanmıştır. Bu kin, bu nefret, bu husumet çok tehlikeli bir noktaya, sıcak çatışmaya doğru gitmektedir.

ABD YANLIŞTAN DÖNMEZSE...

Türk milletinin karşısında PKK/PYD/YPG’nin yanında ABD yerini almıştır. Stratejik ortağımız, NATO’da yan yana durduğumuz ülke FETÖ başaramayınca, bu defa diğer terör örgütleriyle bir olmuş, düşman kampında buluşmuştur. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Şayet ABD yanlıştan dönmez; tahrik, taciz ve terör tahkimatına devam ederse, durumunun tarifi düşmanca, duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır. ABD’nin Mondros ve Sevr prizmasından Türkiye’ye bakışı skandaldır. Bu ülke hiçbir sözünde durmamıştır. Menbiç’e konuşlanmış, Türkiye’ye gözdağı vermeye kalkışmıştır. Kabullenmediğimiz her dayatmayı bir yenisi izliyor. Bunu reddediyoruz, bu zilleti zelillere aynen iade ediyoruz.

AFRİN’E MUTLAKA GİRİLMELİ

Kılıçdaroğlu ne derse desin, nasıl kıvranırsa kıvransın; Afrin’e mutlaka girilmeli, teröristlerden arındırılmalıdır. Afrin’e girmeyin demek, terör işbirlikçiliğidir. Afrin’e girmeyeceksek, ‘Zeytin Dalı’ harekâtını niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken, bunların kaçıp şehir merkezine sığınacağını, oradan da yeni kanlı eylemlerini planlayacağını Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Bölgeyi tanıdığını her fırsatta ima ve ifade eden ‘muhasebeci Kenan’ da mı bilmiyor? Musul’da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkıyorsa dik dursun da görelim.”