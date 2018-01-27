ABD'ye mesaj: Ne çıkarsa bahtına

‘DEAŞ BAHANESİYLE SİLAH YIĞIYOR’

“Fırat Kalkanı harekâtında 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Fırat Kalkanı sırasında bölgede bulunan DEAŞ’lı sayısının 400-500’den bir anda 3 bine nasıl çıkabildiğinin sebebini dillendirmiyoruz bile. Ama Rakka’da sıkıştırılan DEAŞ’lıların kamyonlarla diğer bölgelere nasıl taşındığını tüm dünya gördüğü için burada ifade etmekte beis yoktur. Suriye’de savaşabilecek durumda DEAŞ’lı kalmadı ama bu bahane ile ülkeye hâlâ silah yığılmaya devam ediyor.



HİÇBİR DEVLETE ÖZEL HUSUMETİMİZ YOK

Terör listesine alanlar, aynı örgütün tamamen göz boyama kabilinden harf değişikliğiyle faaliyet sürdüren unsuruyla, kol kola yürüyor. Biz bunu ifade ettiğimizde, ‘Bunlar bizim partnerimiz diyerek’ tepki göstermek yoluna gidiyorlar. Yani kendilerini överken, kabahatlerini ikrar ediyorlar. Suriye’deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu, dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Ülkemizin hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruluşa karşı, hiçbir özel husumeti yoktur. Biz sadece kendi istiklalimizi ve istikbali güvence altına almanın peşindeyiz. Sınırlarımızın ötesinde topraklarımıza roketle, silahla, bombayla, binlerce taciz yapılırken bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, işyerlerinde, sokakta hayatlarını kaybederken, yaralanıp huzursuz olurken ne yapmamızı bekliyorlar acaba?



ZURNADA PEŞREV OLMAZ

Bunlar hem teröristin yanında durup hem de ‘Aman ha bizimkilere bir şey olmasın’ demek suretiyle hâlâ kendilerine göre istikamet çiziyorlar. Islanmak istemiyorsanız yağmurun altında durmayacaksınız. Bununla ilgili bizim bir atasözümüz var. Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına. Evet, bu coğrafya öyle bir yerdeki herkes bahtına çıkana razı olmak zorundadır. Biz bin yıldır yaşadığımız coğrafyanın ve kader ortaklığı yaptığımız kardeşlerimizin huyunu, suyunu çok iyi biliriz. Buralardaki geçmişi anca bir asrı bulanlar da yavaş yavaş öğrenecekler. O güne kadar durmak yok, mücadeleye devam.



BUNLAR ALLAH’SIZ TERÖR ÖRGÜTLERİ

Bu PYD, YPG, DEAŞ bunlar dinsiz, kitapsız, Allah’sız terör örgütleri. Bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nereye nasıl izah edecekler?



ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇERİZ

Her şey ortada. Bizim kusura bakmasınlar elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti, tarihinin hiçbir döneminde, böyle bir zillete teslim olmamıştır. Bize dostluk elini uzatana biz kucağımızı açarız. Bizden yardım isteyene biz ekmeğimizi böler veririz. Ama bize saldırına, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. İster FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK olsun, ister PYD-YPG olsun. Hangi farklı isimlerle karşımıza çıkarsa çıksınlar, Allah’ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz.”









KASIMPAŞA-HASKÖY TÜNELİ AÇILDI

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacak. Tünelle ilgili bilgileri, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan verdi. Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 metre ve 1234 metre olmak üzere çift tüplü Beyoğlu –Kasımpaşa tünelinin maliyetini de açıkladı. Bakan Aslan, “İstanbulluların sadece bu proje Kasımpaşa-Hasköy arasını tünelle bağlarken bakanlık olarak harcadığımız para bugünkü rakamlarla 610 milyon Türk Lirası. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın altyapı ve kamulaştırmayla ilgili harcadığı para yine 110 milyon Türk Lirası” diye konuştu.



‘TRAFİĞİ RAHATLATACAK’

Kasımpaşa’nın kalbinde yer alacak bu tünellerin bölgedeki trafiği rahatlatacağını söyleyen Başbakanı Binali Yıldırım, “Tünellerin hizmete girmesiyle beraber Şişhane’den İplikçi’den gelen trafik, Aynalıkavak üzerinden Zindanarkası üzerinden geçmeyecek. Doğrudan bu tüneller vasıtasıyla Birinci Çevre Yolu ve İkinci Çevre Yoluna katılmış olacak. Bugün, günlük 4 bin olan trafik miktarı 10 kat artacak. Ve İstanbul’un bu bölgedeki trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacaktır” dedi.





Down Sendromlu Havva Demirci, bir fırsatını bulup Kasımpaşa-Hasköy tünelinin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanına kadar ulaşmayı başardı. Erdoğan, yanına oturttuğu Havva’nın cep telefonuyla çektiği fotoğrafa da poz verdi. Havva Demirci, Erdoğan’ı elleriyle yaptığı dolmayı yemesi için evlerine davet etti.