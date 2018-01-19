ABD'ye mesaj: Güvensizliğimiz sürüyor

GERİ DÖNÜLMEZ HASAR

“(ABD Savunma Bakanlığı’nın YPG ordusu açıklaması) Duyduğumuz rahatsızlığı çok açık net dile getirdik. Kendileri gazetelerde çıkan haberlere inanmamamız gerektiğini söylediler. Sözde bir terör ordusunun kurulması ilişkilerimizde geri dönülmez bir hasar açar, çok başka bir boyuta gider. Tüm bu söylemlere rağmen biz halen endişe duyuyor muyuz veya tam olarak bunlar bizi tatmin etti mi? Hayır, tatmin etmedi. Hani Rakka bittikten sonra ortaklık bitecekti, silah vermeyeceklerdi. Bizim Amerika’ya güvensizliğimiz devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Çünkü Rakka’dan sonra bize ve koalisyonun içinde olan NATO’da müttefik olduğumuz ülkelere verdiği sözü tutmadı, Münbiç’te (Menbiç) verdiği sözü tutmadı. Son açıklamadan sonra somut olarak Amerika’dan adım görmemiz gerekiyor. Öyle böyle söylemeleri durumu düzeltmez.



OPERASYON ERTELENMEZ

(Afrin’e olası operasyon ertelenir mi?) Hayır, biz kendilerine ‘Afrin’e müdahale edeceğiz. Fırat’ın doğusunda, Münbiç’te nerede olursa olsun bize yönelik tehditlere karşı adımlar atacağız’ dedik. Bu durumda Amerika gibi müttefikimizin bizim karşımızda olmasını arzu etmeyiz. Doğrudan biz bu mesajlarımızı hem Savunma Bakanı’na hem Dışişleri Bakanı’na verdik.



VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI

(Silahların iadesi) Amerikalılar kendileri bunun sözünü verdiler; ‘Biz verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz, bu silahları toplayacağız’. Bugün bunun pratikte uygulanmadığını görüyoruz. Amerika gibi bir ülke söz veriyorsa o sözünü tutmalı. Aksi takdirde o ülkeye güvenilmez.



Sözde terör örgütünden oluşan sınır ordusu gibi bu konularda da somut adımları görmek istiyoruz, bir terör örgütüyle işbirliği yapmayı ABD’nin bırakması lazım. Önce sen terör örgütüyle bağını bir kes. ABD’nin samimi olduğunu göstermesi gerekiyor.”