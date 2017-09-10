ABD'ye havlu ihracı arttı

Türkiye'nin havlu ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştiren Denizli'deki 400 üretim tesisi, hızlı kuruyan, suyu emen, içerisinde pamuğun dışında elyaf ve ipeğin de bulunduğu havlularla dünya piyasasında önemli yere geldi.

"Turkish Towels" konseptiyle çeşitli ülkelerde tanıtım yapan ihracatçılar, özellikle olimpiyatlarda ve şampiyonalarda sporcuların tercih ettiği markalar arasına girdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerine göre geçen yılı 496 milyon dolarlık havlu ihracatıyla kapatan kentten bu yılın 8 ayında ise 290 milyon dolarlık havlu yurt dışına gönderildi.

İhracatta ABD ve Kanada'nın aldığı payda ciddi yükselme yaşandı. Ocak-Ağustos döneminde ABD'ye yapılan havlu ihracatı geçen yılın ayın dönemine göre 23 artarak 55 milyon dolara, Kanada'ya yapılan ihracat ise yüzde 30 artışla 5 milyon dolara ulaştı.

Geleneksel pazarlar olan Almanya ve Fransa ise ihracatta yatay bir seyir izledi.

"TÜRK HAVLUSU DÜNYADA HAKLI BİR ÜNE SAHİP"

Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı Süleyman Kocasert, en önemli ihracat kalemleri olan havlu, bornoz, çarşaf ve nevresimde yeni pazarlara açılma konusunda iddialı çalışmalar yapıldığına işaret etti.

Türkiye'nin ev tekstilinde Avrupa'da ikinci, dünya pazarında da ilk 4'te yer aldığını ifade eden Kocasert, şöyle konuştu:

"Ancak rakiplerimize göre kalite ve servis anlayışımız bambaşka bir yerde. Türk havlusu dünyada haklı bir üne sahip. Bu ünü yaygınlaştırmak için çalışma yaptık. Japonya'dan ABD'ye kadar öncelikle belirlediğimiz pazarlarda Ekonomi Bakanlığı desteğiyle çalışmalar yaptık. Avrupa Birliğinde ihracat yapmadığımız, Türk havlusunun girmediği ülke yok. Avrupa'da havlu denince akla ilk Türk havlusu geliyor. Zaten rakip ülkelere göre Türk havlusunun satış fiyatı da farklıdır. Kullanım ömrü, kalitesi, su tüketimi, deterjana verdiği tepki ve dikiş kalitesi gibi özellikleriyle gerçekten büyük bir aşama kaydettik."

Gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucu ABD'nin Almanya'nın önüne geçerek en büyük pazar haline geldiğine işaret eden Kocasert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD, havlu ihracatında Almanya'nın da önüne geçerek en çok satış yaptığımız ülke haline geldi. Bana göre bu sevindirici bir gelişme. Çünkü ABD dünyanın en büyük ev tekstili alımcısı. ABD'de Türk havlusunun giderek daha tanınıyor olması oraya ihracatımızın artışını da destekleyecek. Bu gelişme, Denizli başta olmak üzere havlu üreten herkesin yüzünü güldürecek bir gelişme."





