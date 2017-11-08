ABD’ye gitmeden ifade teklifi

Avukat Cathy Fleming, savcılığın güvencesine karşın, tanıkların ABD Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili ya da üçüncü taraf bir hukuk firması yetkilisinin nezaretinde canlı video bağlantısıyla New York’taki avukat ve savcılara çapraz ifade verebileceğini belirtti. Mahkemeye sunulan dilekçede yer alan tanıkların isimleri mühürlenerek yazıldı.

NYT MUHABİRİNDEN ÖZEL İSTEK

Öte yandan, davanın ilk jürili duruşmasının ertelenmesine yönelik talebin reddedildiği Pazartesi günkü duruşmada, New York Times gazetesi muhabiri Benjamin Weiser, mahkemeden özel istekte bulundu. Weiser, tanıkların ifadelerinin mühürsüz olarak yayınlanmasını istedi. Hâkim Richard Berman ise isimlerin mühürlü kalması şartıyla ifadelerin yayınlanmasına yeşil ışık yaktı.