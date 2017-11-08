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    ABD’ye gitmeden ifade teklifi

    Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
    08.11.2017 - 00:24 | Son Güncelleme:

    İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’la birlikte ABD’de tutuklu yargılanan Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçeyle dört Halkbank çalışanının şahit olarak dinlenmesini talep etti.

    Avukat Cathy Fleming, savcılığın güvencesine karşın, tanıkların ABD Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili ya da üçüncü taraf bir hukuk firması yetkilisinin nezaretinde canlı video bağlantısıyla New York’taki avukat ve savcılara çapraz ifade verebileceğini belirtti. Mahkemeye sunulan dilekçede yer alan tanıkların isimleri mühürlenerek yazıldı.

    NYT MUHABİRİNDEN ÖZEL İSTEK

    Öte yandan, davanın ilk jürili duruşmasının ertelenmesine yönelik talebin reddedildiği Pazartesi günkü duruşmada, New York Times gazetesi muhabiri Benjamin Weiser, mahkemeden özel istekte bulundu. Weiser, tanıkların ifadelerinin mühürsüz olarak yayınlanmasını istedi. Hâkim Richard Berman ise isimlerin mühürlü kalması şartıyla ifadelerin yayınlanmasına yeşil ışık yaktı.

    Etiketler: Reza Zarrab , Hakan Atilla , gazetehaberleri
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