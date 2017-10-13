ABD'ye: Biz size muhtaç değiliz

SİG SAUER KULLANILMAYACAK: “Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika’nın Türkiye gibi stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim evet dememiz mümkün değil. Biz bir kabile devleti değiliz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yiz. Bunu kabul edeceksiniz. Bunu kabul etmediğiniz takdirde kusura bakmayın biz size muhtaç değiliz ya.



Paramızla satın alamadığımız silahların terör örgütlerine bila bedel verilmesinin makul, mantıklı, tutarlı izahı olabilir mi? Bundan sonra artık Sayın Bakan da burada söylüyorum; Sig Sauer diye bir silah bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır, kullanmamalı. Artık biz kendi ülkemizin silahlarını kullanmak suretiyle bu adımları atacağız. Bugünler milletimizin hakiki dostlarıyla sahtelerini, vatanperverlerle uşakları ayırma zamanlarıdır.



ATILAN YUMRUĞUN SAYISI SAYILMAZ: Şimdi hesaplar yapıyorlar vize olaylarıyla ilgili ülkemizin kaybı 50 milyar lira diye, neye göre bu hesabı yaptılar anlamak mümkün değil. Bizim zaten Amerika ile ticaret hacmimiz son dönemlerde 15-16 milyar dolara düştü. Böyle bir yerde kavgaya girdiğiniz zaman atılan yumruğun sayısı sayılmaz. Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığınız zaman bunlar, Amerika’daki liderlerin, affedersin lider poposunu trabzana dayıyor o da karşısında el pençe divan duruyor. Bu dönemler geride kaldı; böyle bir Türkiye yok artık.



İTİRAFÇI OLARAK KULLANMAK İSTEYECEKSİN: Bir taraftan ‘demokrasinin anavatanıyız’ diyeceksin, teröristi, PKK’lısını, FETÖ’cüsünü saklayacaksın, dosyalar gelecek itibar etmeyeceksin. Ondan sonra FETÖ ile irtibatlı olan ülkemizdeki diplomat vasfı olmayan konsolosluğunda saklanan bir kişinin kendine göre hakkını arayacaksın. Benim kendi bankamın genel müdür muavinini hiçbir suçu olmadan alıp tutuklayacaksın. Öbür taraftan vatandaşımı 2 yıl oldu neredeyse kalkacaksın hiçbir şey ortaya koymadan yargılayıp itirafçı olarak kullanmak isteyeceksin.



YAZIKLAR OLSUN: Lafa geldi mi koskoca Amerikasın. Eğer bir koskoca ABD’yi Ankara’daki büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır aslında budur. Sen benim stratejik müttefikime böyle davranamazsın böyle hareket edemezsin demeleri lazımdı ama bunu diyemediler. Şu anda da bu yanlış bu büyükelçiden gelmiştir ve büyükelçi hükümetim adına bu adımı attım diyorsa eğer Dışişleri Bakanı da Sayın Başkan da savunuyor arkasında duruyorsa kusura bakmasınlar bizde şu anda aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız. Demokrasimize kastetmiş darbecilerin sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiği hiçbir ülkeden Türkiye’nin demokrasi dersi almaya ihtiyacı yoktur. Bu konularda ülkemize had bildirmeye kalkanlar öncelikle kendi hatalarını kusurlarını görmeli aynanın karşısına geçip kendi hatalarıyla yüzleşmelidir.



ESKİ YÖNETİM BAKİYESİ KLİK: Maalesef Amerikan bürokrasisi içindeki eski yönetim bakiyesi bir klik, yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışıyor. Sorunu büyüten, bu hale getiren taraf asla biz değiliz. Temennimiz muhataplarımızın bir an önce aklıselime, soğukkanlılığa geri dönmeleri, dostluğumuzu ve müttefikliğimizi zedeleyecek adımlardan vazgeçmeleridir.”



