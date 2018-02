ABD'ye: Aklını başına toplamalı

Başbakan Binali Yıldırım, ABD’ye “Kirli pazarlık içinde olmayız. NATO’da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz ABD’nin artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım” mesajı verdi. Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile dün Çankaya Köşkü’ndeki basın toplantısında özetle şunları söyledi:

AVRUPA BÜYÜK BEDEL ÖDER

“TÜRKİYE’nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının değil aynı zamanda bütün AB’nin, Balkanlar’ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Türkiye buralara sahip olmasa hem mülteci kriziyle hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki Avrupa Birliği tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini de yaşamaktayız, bu da ayrı bir tespit.

İSİM TAYİNİ YANLIŞ

(Makedonya’nın anayasal ismi nedeniyle Yunanistan ile yaşanan sorun) Makedonya’yı anayasal ismiyle ilk tanıyan ülkeyiz. Başka ülkelerin o ülkeye isim tayin etmesi çok büyük yanlışlık olur. Bu konuyla ilgili Yunanistan ile yaşanan sorunların konuşarak suhuletle çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur.

TERÖRDEN TEMİZLEYECEĞİZ

(ABD’nin Türkiye’nin Afrin’e girmemesi karşılığında Menbiç’teki YPG varlığını engellemesi yönünde bir pazarlık yapacağı iddiası) Türkiye’nin tutumu çok açıktır. Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine. İster PKK, ister YPG hangisi olursa olsun, bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa, bunların hepsinin üzerine amansız şekilde gideceğiz. 3.5 milyon Suriyeli neden bizim ülkemizde? Canlarını kurtarmak için geldiler. Dolayısıyla bizim amacımız nasıl Fırat Kalkanı ile Mümbiç-Azez-Cerablus arasını temizlediysek Afrin’i de terör oluşumlarından temizleyeceğiz.

İCAZETİNE İHTİYACIMIZ YOK

Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir, en büyük baş belası iştir. NATO’da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz ABD’nin artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp, terörle mücadele etmenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık ABD’nin görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz. Hem Afrin’de yaparız hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkânları sonuna kadar kullanırız.

HDP’YE: İLAN ETMESİ LAZIM

(HDP kongresi ile ilgili başlatılan savcılık soruşturması) Savcılık yapılması gerekeni yapmış. Türkiye’de siyasi faaliyet gösteren parti her şeyden önce terörle bağını açık şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz terörü sonlandırmak için mücadele veriyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Hal böyleyken siyasi parti kimliğinde bir oluşum, terör örgütüyle iç içe, terör örgütünün etkisinden kendisini kurtaramamışsa, o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devleti içerisinde işlenen her türlü suçun, yapılan her türlü kanunsuz eylemin karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır.

YA DÜZELTECEĞİZ YA TAM BOZULACAK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ilişkileriyle ilgili, "Söz, vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Şimdi Suriye'nin çöl bölgesinde Irak sınırına yakın cep bölgeleri var DAEŞ'in. Koskoca bir şehre binlerce sivil insan da öldürüp girdiniz. Bu ceplere niye müdahale etmiyorsunuz? Yok efendim direnç varmış. Bu sözler inandırıcı değil. Sadece YPG ile işbirliğini sürdürmek için küçük gruplar halindeki DAEŞ'lilere dokunmuyorlar. YPG teröristleri hem Afrin'deki DAEŞ'lileri serbest bıraktılar hem Fırat'ın doğusundaki DAEŞ'lileri getirip ÖSO ve Türkiye ordusuna karşı birlikte mücadele etmeye kalkıyorlar.”

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'in Türkiye’ye yapacağı ziyaretle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: "Bizim ABD'den beklentilerimiz nettir ve kendileriyle de bu beklentilerimizi paylaştık. Belli konuları ABD ile konuşmak için kaybolan güvenin tesisi gerekiyor. Nedeni de ABD'dir. Çünkü Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi hatalar gördük. FETÖ, YPG ve başka konularda. Bize verdiği sözleri tutmamıştır. ABD'ye güvenimizin kaybolması doğaldır. Bu güvenin tesisi gerekiyor. Söz, vaat istemiyoruz. Somut adımlar istiyoruz. Çünkü ilişkilerimiz çok kritik bir noktadadır. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Başka seçeneği yoktur. Tillerson ziyareti önemlidir. Perşembe Cumhurbaşkanımız, cuma günü bizimle görüşmelerde bulunacak ve bu konuları değerlendireceğiz."