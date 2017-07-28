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    Abdullah Gül'den Cumhuriyet gazetesi açıklaması

    DHA
    28 Temmuz 2017 - 14:30Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 15:40

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Gazetesi davasıyla ilgili "Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davayla ilgili olarak açıklama yaptı.

    Gül, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet davasına ilişkin olarak yöneltilen soruya Gül, "Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.
    Gül, sözlerinin devamında mahkeme heyetinin kendi kanaatine göre karar vereceğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Ancak Türkiye’de hükümeti içeride ve dışarıda rahatlatacak bir unsur olur diye düşünüyorum.”

    Etiketler: Abdullah Gül , Cumhuriyet Gazetesi , Dava
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