Abdullah Gül konvoyla oraya gitti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa Müze Kompleksi ziyaretine ilişkin, "Burası sadece Şanlıurfa ve Türkiye'nin değil, bütün insanlığın değerlerini toplamış, o bakımdan gezmekten çok büyük memnuniyet duydum." dedi.



Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Vali Vekili Tarık Açıkgöz ile Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni gezdi.

"BİLGİ ALDI"

Müze Müdürü Celal Uludağ ve Kültür Turizm İl Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi alan Gül, daha sonra sinevizyondan Şanlıurfa'yı anlatan filmi izledi.

Yaklaşık 2 saat süren müze ziyaretinin ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Böyle mekanların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Gül, Şanlıurfa'nın inanç, tarih ve kültür turizmi açısından önemini anlattı.

Abdullah Gül, şunları kaydetti:

"MEMNUNİYET DUYDUM"

"İnsanlık tarihi bu topraklarda dolayısıyla tüm insanların ilk adımları burada atıldığını biliyoruz, ama bunların kazılarla ortaya çıkarılıp bilimsel ispatlarının yapılmış olması çok önemli. Hem İslami dönem hem ondan önceki eski dönemler burada, bunların şaheser bir müzede toplanması ve çevrenin buna göre gayet güzel düzenlenmiş olması gerçekten olağanüstü bir değer. Şanlıurfa'yı bütün dünyaya tanıtması açısından, tüm bunların son dönemlerde, bizim dönemimizde yapılmış olmasından da ayrıca gurur duymuş oldum. Emeği geçen herkesi tebrik ederim. Burası sadece Şanlıurfa ve Türkiye'nin değil bütün insanlığın değerlerini toplamış, o bakımdan gezmekten çok büyük memnuniyet duydum."

Gül, bu sırada yanına gelen bir çocuğun seslendirdiği "Nemrudun Kızı" türküsünü dinledikten sonra konaklayacağı otele geçti.