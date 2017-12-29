Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül şunları söyledi: "Biliyorsunuz bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. O kararnameyi ben sahiplendim doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum ve tereddüdüm şu... İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben bütün hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşma da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunu arkasında bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim. Bu vesile ile yeni yılın hep hayırlar getirmesini hem memleketimize hem de bütün insanlığa temenni ederim."

ADAYLIK SORUSUNA YANIT YOK

Gül'e gazeteciler 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı soruldu. Gül soruya yanıt vermedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Gül, "696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" demişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sivillere yargı dokunulmazlığı getiren KHK ile ilgili itirazı için “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” tepkisini göstermişti. Erdoğan, “Düzenleme son derece açıktır, kararlılıkla ve aynen devamından yanayız” diye konuşmuştu.