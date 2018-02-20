Abdullah Ağar: Tuzak kokan fotoğraflar

"Özellikle bugün 11 meskûn mahallin ele geçirilmesiyle birlikte harekâtta aslında yeni bir evrenin başlamış olduğunu görüyoruz.

Silahlı kuvvetlerimiz hakim arazi kesimlerinde ortaya koymuş olduğu etki belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu etkinin meskûn mahallerin temizlenmesi konusunda da çok önemli bir ispat ortaya çıktı bugün.

Tabi bu ortaya çıkan fotoğraf bölücü örgütü çok fazlasıyla farklı projeksiyonlara yöneltti. Bunlar içerisinde de aslında 3-4 gündür konuşulan bir konu, ilk önce dedikodularla başladı, sonra bir takım resmi fotoğraflar.

TÜRKİYE'Yİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞAN BİR KONVOY

İlk önce rejim dendi, sonra İran'ın yetiştirdiği ulusal muhafızlar dendi, hayır hizbullah dendi. En sonunda Halep'in daha önce düşmesiyle birlikte YPG'li PKK'lı teröristlere verilen bölgelerden çıkan ve sözde mezhebi meşrebi semboller taşıyan ve doğrudan Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan bir konvoy.

O konvoyun hareketlenmesinden sonra bir bilgi geldi ki, bizim unsurlarımız; karasal ve havadaki vurucu unsurlarımız, bu konvoya karşı bir etki ürettiği ve bu konvoyun dağıldığı, bir kısmının imha olduğu ve bir kısmının kaçtığı yönünde bilgiler. Bunlar sahadan gelen, teyide muhtaç ama bunlar ağzına kadar tuzak kokan fotoğraflar."

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