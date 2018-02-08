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    Abdullah Ağar paylaştı! Afrin'de operasyonda askerin postalı...

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'deki Mehmetçik'in postalının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ağar fotoğrafı, "Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış ve her şeyi, her zaman en güzel postal anlatır" notuyla paylaştı.

    EMEKLİ asker, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaştığı fotoğraf, Afrin'de teröristlere karşı verilen mücadeleyi özetledi.

    Zeytin Dalı harekâtı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırırıken, Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve her şeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.

    Abdullah Ağar paylaştı Afrinde operasyonda askerin postalı...

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    Etiketler: Abdullah Ağar , postal , Zeytin Dalı , Harekat , son dakika
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