Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti! "Hâlâ PKK-YPG-DSG farklıdır' diyenlere inat..."

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin kırsalında ele geçirilen bir köyde bulunan poster ve Irak'ın kuzeyinde yayınlanan bir gazetede yer alan terör örgütü PKK'nın yöneticilerine ait fotoğraflara dikkat çekerek, "Hâlâ birileri inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve 'kendi kanunları karşısında suç işleyerek' PKK-YPG-DSG farklıdır demeye devam ediyor" dedi.

SOSYAL medya hesabından paylaşımda bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör ittifakına dikkat çekti. Ağar'ın paylaşımı şöyle: "'Hâlâ YPG-PKK-DSG AYRIDIR, FARKLIDIR' diyenlere inat, Afrin karasalında TSK’nın ele geçirdiği köylerde karşılaşılan dokümanlardan: Mehmetçiğin elindeki afişte; ‘Sözde’ “Önder Apo’nun tutsaklığı tüm insanlığın tutsaklığıdır” yazıyor. Diğeri ise Irak’ın kuzeyinde “Arapça (!)” basılan PKK’ya angaje Ronahi gazetesi. Adı geçen gazete, her nasılsa kuş uçumu taa 700 km ötede Afrin’de ortaya çıkmış, diyor ki manşette Başyılan Karayılan; “Türk saldırısına karşı koyacağız, Cerablus-Azez arasını kurtaracağız.” Ve hâlâ birileri, inatla, ısrarla ve kendi aklıyla alay edercesine ve “kendi kanunları karşısında suç işleyerek” PKK-YPG-DSG FARKLIDIR demeye devam ediyor."