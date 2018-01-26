Abdullah Ağar açıkladı! ABD icat etti, teröristler Afrin'de kullanıyor!

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK-YPG'nin savunma amaçlı kullandığı lego şeklindeki beton bloklarla ilgili açıklamada bulundu.



Ağar sosyal medya hesabından şöyle yazdı: 'Daire şeklinde-lego gibi- üst-üste geçirilerek yapılmış. Bu modüler yapı, kulelerin çok kısa sürede inşa edilmelerini sağlıyor. İlk işgal zamanında Irak’ta görüldü. “Bu kulelerin bilinen adı: İşgal kuleleri!”



Amerikalılar icat etti, şimdi Afrin’de PKK da kullanıyor. Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar var ve bu mazgallardan tanksavarlar dahil her türlü silah ateşlenebiliyor. Kulelerin içine yine önceden hazırlanan merdivenleri vinçle tepeden koymuşlar. Toprak tabana yaklaşık 1,5-2 metrelik bir lego yerleştirip yanlardan toprakla beslemişler ve üzerine yine 1 veya 2 parça koyarak inşa etmişler.



Tüm parçalar önceden imal edildiği için kulelerin vinçle kurulmaları yaklaşık 2-3 saat. Kuleler ve mevziiler arası 600-700 metrelik beton hendekler var. Hendek betonları yine U profil. Önceden imal. Bu hendeklerin içinde motorsikle yada mobiletle gidilebiliyor. Türk Askeri geçen Mayıs’tan beri bu tahkimatı Obüs ve ÇNRA’larla vurmuş. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış.



Terör örgütünden ele geçirilen tünel böyle görüntülenmişti.

TERÖRİSTLERİN HENDEKLERİ

Ağar, teröristlerin hazırladığı hendeklerle ilgili de şu bilgileri paylaşıyor: Bu bölgede doğudan batıya uzanan hendekler topraktan kazılmış. Kuleler ve mevziiler arası 600-700 metrelik beton hendekler var. Hendek betonları yine U profil. Önceden imal. Bu hendeklerin içinde motorsikle yada mobiletle gidilebiliyor. Türk Askeri geçen Mayıs’tan beri bu tahkimatı Obüs ve ÇNRA’larla vurmuş. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış. Modüler olduğu için, yıpranan bölümleri değiştirme olanakları var.

ALMAN MÜHENDİS İDDİASI

Ağar, teröristlerin Kandil ve buradaki beton koruganları, hendekleri yapmayı Alman mühendislerden öğrendiği iddiasını dile getirdi.

Teröristlerin mevzileri böyle görüntülenmişti.