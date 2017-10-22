Abdülhamit Gül: Telefonun diplomatik dokunulmazlığını yeni gördüm

Gül dün yargı muhabirleriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

‘BİZİM İŞLER İÇİN KULLANILIYOR’ YAZISI: “Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor: ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman ‘Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin’ gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum şahsen. Telefonun dokunulmazlığı var diye Amerika istiyor. Dışişleri’ne yazıyorlar, Dışişleri bize gönderiyor.

ARTIK GÜLEN’İN İADESİNİ BEKLİYORUZ: “(FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi) İade etmiyorlar demek için erken. Başbakanımızın ABD ziyareti olabilir. Yine görüşülecektir. Bizim bilgimiz şu; ABD Adalet Bakanlığı dosyaları uhdesinde tutuyor, mahkemeye göndermedi. Temmuz sonu süreç tamamlandı. ABD için iadeyi engelleyecek bir eksiklik kalmamıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz.

İCRA TAKİBİ MAHKEMEYE GİTMEYECEK: İcra takipleri ile ilgili 10 lira için bile icradan kâğıt geliyor, yazı geliyor, ödeme emri geliyor. PTT üzerinden icralık olmadan milyonlarca icra takibini vatandaşın doğrudan adresine göndereceğiz. PTT’ye gidip ödediğinde mahkemeye gitmeyecek.



AİLE ARABULUCUSU: Aile arabuluculuğu diğerleri kadar somut değil. Tam adı konmuş bir şey yok. Anne baba çocukla çay içmeye gider gibi arabulucu önünde bu meseleyi bir kez daha görüşecekler. Felsefemiz uyuşmazlıkların mahkemede değil de köprüden önceki son çıkış anlamında taraflarla bir kez daha müzakere edilmesine imkân tanımaktır. Nikâh kıyanlar arabulucu olacak diye bir şey kesinlikle yok.”

FETÖ BİLANÇOSU: 49 BİN 697 TUTUKLU

BAKAN Abdulhamit Gül’ün, darbe ve FETÖ soruşturmalarına ilişkin verdiği bilgilere göre 49 bin 697 kişi halen tutuklu. Tutukluların 7 bin 444’ü asker, 8 bin 628’i polis, 25’i vali, 75’i vali yardımcısı, 117’si kaymakam. Adli ve idari yargı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, HSK üyelerinden 2 bin 302 tutuklu var. Bu kurumlarla ilgili soruşturmalarda 231 kişi aranırken, halen bir kişi gözaltında bulunuyor.

FETÖ ile ilgili devam eden 20 bin 9 soruşturma dosyası var. 8 bin dava açıldı. Darbe davalarındaki tutuklu sayısı ise 5 bin 230. Darbeyle ilgili derdest olan soruşturma dosya sayısı 15, açılan dava sayısı 351.

Ayrıca 37 bin 237 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 8 bin 997 yakalamalı şüpheli aranıyor. Soruşturmalarda 5 bin 911 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.