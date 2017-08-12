Son dakika... ABD'nin Virginia eyaletinde OHAL ilan edildi

ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylar sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer çevre eyaletlerden bölgeye asker ve polis takviyesinin yapılacağını bildirdi.

Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına öfkelenen göstericilerin, kentte geniş katılımlı bir gösteri düzenlemişlerdi. Bu arada karşıt gösteri düzenleyen bir grup ile milliyetçiler arasında arbede çıktığı ve iki gurup birbirine girerek olayların patlak verdiği açıklanmıştı.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'dan ve Beyaz Saraydan bir açıklama yapılmazken, Melania Trump ve Paul Ryan çatışmaları sosyal medyaya hesaplarından kınadıklarını duyurdu.

TRUMP: BİR OLMALIYIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıkmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trump, Twitter'dan "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız." mesajını paylaştı.

Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların da gelmesi üzerine şehirde gerilim yükselmiş ve grupların zaman zaman birbirlerine saldırması nedeniyle Charlottesville Belediyesi, bölgede OHAL ilan etmişti.

Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesinde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "kan ve toprak", "tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı.

Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı.

Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti.

Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

ABD'de Konfederasyon'a üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.

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