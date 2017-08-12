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    Son dakika... ABD'nin Virginia eyaletinde OHAL ilan edildi

    İHA
    12 Ağustos 2017 - 21:23Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 22:07

    ABD'in Virginia eyaletinde patlak veren olaylar sonrasında yetkililer gerginliğin artması ve çatışmaların başlamasının ardından Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edildiğini duyurdu.

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    • ABDnin Virginia eyaletinde büyük protesto gösterisi
    • ABDnin Virginia eyaletinde büyük protesto gösterisi
    • ABDnin Virginia eyaletinde büyük protesto gösterisi
    • ABDnin Virginia eyaletinde büyük protesto gösterisi

    ABD'nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylar sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer çevre eyaletlerden bölgeye asker ve polis takviyesinin yapılacağını bildirdi.

    Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına öfkelenen göstericilerin, kentte geniş katılımlı bir gösteri düzenlemişlerdi. Bu arada karşıt gösteri düzenleyen bir grup ile milliyetçiler arasında arbede çıktığı ve iki gurup birbirine girerek olayların patlak verdiği açıklanmıştı.

    Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'dan ve Beyaz Saraydan bir açıklama yapılmazken, Melania Trump ve Paul Ryan çatışmaları sosyal medyaya hesaplarından kınadıklarını duyurdu.

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    Son dakika... ABDnin Virginia eyaletinde OHAL ilan edildi

    TRUMP: BİR OLMALIYIZ

    ABD Başkanı Donald Trump, Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıkmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

    Trump, Twitter'dan "Hepimiz bir arada olmalıyız ve nefreti kınamalıyız. ABD'de bu tür şiddet olaylarına yer yoktur. Bir olmalıyız." mesajını paylaştı.

    Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların da gelmesi üzerine şehirde gerilim yükselmiş ve grupların zaman zaman birbirlerine saldırması nedeniyle Charlottesville Belediyesi, bölgede OHAL ilan etmişti.

    Son dakika... ABDnin Virginia eyaletinde OHAL ilan edildi

    Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesinde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "kan ve toprak", "tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı.

    Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı.

    Son dakika... ABDnin Virginia eyaletinde OHAL ilan edildi

    Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti.

    Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

    Son dakika... ABDnin Virginia eyaletinde OHAL ilan edildi

    ABD'de Konfederasyon'a üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.

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    Etiketler: abd , Virginia , ohal , OHAL , son dakika , haber
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