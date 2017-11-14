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    ABD’nin üç uçak gemisi Kore Yarımadası’nın sularına girdi

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 20:54 | Son Güncelleme:

    ABD’ye ait 3 uçak gemisinin Kore Yarımadası’nın sularına girişi ABD Deniz Kuvvetleri’nin YouTube’daki resmi kanalında yayınlandı.

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    • ABD uçak gemileri operasyon bölgesinde
    • ABD uçak gemileri operasyon bölgesinde
    • ABD uçak gemileri operasyon bölgesinde
    • ABD uçak gemileri operasyon bölgesinde

    ABD’nin 3 uçak gemisinin, ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore’nin operasyon bölgesine giriş yaptığı belirtildi. 

    Yerel basında Seul’un USS Ronald Reagan, USS Nimitz ve USS Theodore Roosevelt uçak gemileriyle ilk kez manevra yaptığı belirtildi. Uçak gemilerine, aralarında Sejong the Great ve the Seoae Yu Seong-ryong destroyerlerinin de bulunduğu 10 farklı gemi eşlik ediyor.

    EN SON 10 YIL ÖNCE

    Sputnik'in haberine göre Sejong the Great destroyerinin kaptanı, ‘ABD ile sıkı ittifakın sayesinde karşı tarafın provokasyonlarına karşı konulabileceğini' bildirdi.

    ABD’nin birden 3 uçak gemisinin katılımıyla tatbikat en son 10 yıl önce Pasifik’teki Guam Adası’nın yakınlarında gerçekleşmişti.

    Etiketler: uçak gemisi , kuzey kore , kore yarımadası
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