ABD’nin tutumu barışı sağlamaz

ABD’de temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye dönmeden önce CNN International ekranlarında konuştu. Yıldırım’ın mesajları özetle şöyle:

“(ABD’nin İran politikasına ilişkin bir soru üzerine geçen 500 yıl boyunca İran ile Türkiye arasında hiç savaş yaşanmadığını, Türkiye’nin bölgesel konulara ilişkin tutumunun net olduğunu belirterek) Biz, herhangi bir mezhebin yayılmaya çalışılmasının istikrar, güvenlik ve bölgesel barış için iyi olmadığını söylüyoruz. Bu yüzden, Şii mezhebinin bölgede dağılması bölge için büyük tehlikedir.

Biliyorsunuz, ABD bugünlerde bölgede yeni bir koalisyon kurmaya çalışıyor. Suudi Arabistan ve İran ilişkilerinin uzun zamandır iyi gitmediği de sır değil. Bu birinci faktör. Diğer faktör ise küçük ülkeler bir araya geliyor ve Katar’a karşı bir ittifak oluşturuyor.

(Bu tür tutumların çok zararlı olduğuna işaret ederek) “Biliyorsunuz, bölgede zaten çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Suriye’de ve Irak’ta içsavaş var, yönetim eksikliği, DEAŞ var. Herkes DEAŞ’la mücadele etmeye çalışıyor. PKK, YPG ve PYD var. Kürt, Marksist-Leninist gruplar bunlar. Türkiye için sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca ABD, DEAŞ’ı yenmek için bu örgütlerle birlikte çalışıyor. ABD’nin içinde bulunduğu tarzda bir işbirliğinin bölgede barış ve istikrarı inşa etmeye katkı sağlayacağını düşünmüyorum.

AB GİDECEĞİ YÖNE KARAR VERMELİ

(Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olma kararlılığı) Tabii ki Türkiye AB’nin üyesi olmak istiyor ancak AB gideceği yöne karar ver-

meli. Bölgelerini tanımlamalılar, bu bölgeyi genişletecekler mi ya da Hıristiyan kulübü olarak mı kalacaklar. Osmanlı’dan bu yana biz Avrupa’dayız, Ortadoğu ve Orta Asya’daydık, Karadeniz’in kuzeyindeydik. Bu nedenle kültürleri, dinleri kaynaştırdık, Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam yan yana 600 yıldan uzun bir süre birlikte yaşadılar. Bu toplumların dinini, dilini değiştirme gibi bir girişimimiz olmadı, yüzyıllar boyunca istedikleri gibi yaşamalarına izin verdik. Bizim inancımızda sömürgeciliğe izin verilmez. Bu nedenle bir Avrupa ülkesiyiz, 60 yıldır ortak üyeyiz, halen AB’nin bir üyesi olmayı ümit ediyoruz.” ◊ AA