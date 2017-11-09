ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,2 milyon varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 457,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı.



Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,4 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 669,9 milyon varile düştü.



ABD'nin haftalık benzin stokları da 3,3 milyon varil (yüzde 1,6) azalarak 209,5 milyon varile geriledi.



Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 1,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 4 milyon varil düşüş göstermişti.



HAM PETROL ÜRETİMİ ARTMAYA DEVAM ETTİ

Bu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi de bir önceki haftaya göre günlük ortalama 67 bin varil artarak 9,62 milyon varile yükseldi.



Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 3 hafta art arda artış kaydetmiş oldu.

Ülkenin ham petrol ihracatı ise söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla, günlük ortalama 1,3 milyon varil azalışla 869 bin varile geriledi. Aynı dönemde, ham petrol ithalatı da günlük ortalama 194 bin varil azalarak 7,38 milyon varile düştü.

ABD'nin ham petrol ihracatındaki düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında artış görüldü.



Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 63,76 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 57,06 dolara kadar yükseldi.