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    ABD'nin tanığı eski muhbir

    Toygun ATİLLA
    21.01.2018 - 00:49 | Son Güncelleme:

    TÜRK istihbarat birimleri, Karadağ’da Nisan 2016’da yakalanıp, Ekim 2016’da ABD’ye teslim edilen ‘uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçısı’ Memet Gezer’in Türkiye aleyhine tanıklık yapacağı bilgisine ulaştı.

    ABDnin tanığı eski muhbirİstanbul Başsavcılığı’nca ABD’ye gönderilen yazıda özetle şöyle dedi:

    “Şüphelinin, savcı Özcan Şişman’ın kasıtlı ihmali sonucu vuku bulan bombalı saldırılardan FETÖ/PDY mensupları yerine devletin güvenlik ve istihbarat birimlerinin sorumlu olmasını gerektirecek şekilde oluşturulan kurgu ve mizansen içinde yer aldığı, bu eylem ve olaylara ilişkin bulgu ve bilgileri yetkisi olmayan kurum ve kuruluşlara verdiği, New York Güney bölgesi mahkemesindeki davada tanık olarak dinleneceğine dair bilgilere ulaşılmıştır.”

    Uyuşturucu ticareti, sahtecilik, suç örgütü üyeliği’ suçlarından sabıkalı olan Gezer, 2013’teki Reyhanlı saldırısından önce polise ihbarda bulunan ‘Z’ kodu ile isimlendirilen kişiydi. MİT TIR’ları davasında tutuklu eski savcı Özcan Şişman’ın ‘gıyaben tanırım’ dediği muhbirdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Memet Gezer , son dakika
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