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    ABD’nin Suriye şifreleri

    CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
    05 Ağustos 2017 - 23:33Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 23:34

    Türk-Amerikan ilişkilerinin kilitlendiği Suriye’de önümüzdeki dönemin ipuçlarını veren önemli gelişmelerin yaşandığı bir hafta geride bırakıldı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 6 Haziran’da başlayan operasyonda Rakka’nın yüzde 45’inin terör örgütü DEAŞ’tan temizlendiğini açıkladı. Ancak yaklaşık iki ayda şehrin neredeyse yarısının kurtarılmış olması, kalan bölümün temizlenmesi için iki ayın daha yeterli olacağı anlamına gelmiyor. Savaş derinleştikçe Rakka içinde yaklaşık 2 bin adamı kalan DEAŞ’ın daha çetin bir direniş ortaya koyacağı tahmin ediliyor.

    Washington memnun: ABD sahadaki ortağı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) performansından ise son derece memnun. Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak terör örgütü ilan ettiği YPG’nin ana unsuru olduğu SDG’nin Rakka düştükten sonra Suriye’deki diğer DEAŞ mevzilerine yönelik savaşlarda da ana aktör olarak kullanılması kuvvetle muhtemel. Beyaz Saray, DEAŞ’a karşı mücadeleyi Suriye ve Irak’taki komutanların insiyatifine bırakmış durumda. ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, önceki günkü brifingte taktik otoritenin Beyaz Saray’dan sahadaki komutanlara delege edilmesini DEAŞ’a karşı son dönemde kazanılan başarıların anahtarı ilan etti.

    Rakka sonrası hazırlığı: Washington, Rakka için ‘IŞİD’dan sonraki gün’ başlıklı bir plan hazırladı. Rakka içinde 25 bin sivil olduğunu öngören BM verileri baz alınarak hazırlanan rapor, 50 bin kişiye kadar çadır ve barınma öngörüyor. Rakka için Ayn İsa’da kurulan Menbiç’tekine benzer sivil konsey DEAŞ sonrası hazırlıkların koordinasyonunda kritik rol oynuyor. 200 kişilik konseyde Araplar ağırlıkta olsa da eş başkan Leyla Mustafa, PKK ile bağlantılı PYD’den.

    Sonraki hedefler: McGurk’un Suriye haritasında DEAŞ ile mücadelenin Rakka’dan sonra yoğunlaşacağı sekiz alan daha işaretlenmişti. Amerikalıların ‘Orta Fırat Vadisi’ olarak tanımladığı hat şiddetli çatışmalara gebe. Zira ABD istihbaratı Rakka’yı terk eden DEAŞ komutanlarının büyük bölümünün buradaki köy ve kasabalara kaçtığını tespit etti. ABD’nin bu ülkedeki El Kaide üssü olarak gördüğü İdlib için ne tür bir oyun planı hazırladığı merak konusu. McGurk, Türkiye’nin şiddetli protestosuna neden olan geçen haftaki sözlerinden çok da geri adım atmış değil. Yanlış yorumlandığını savunup Türkiye’nin en nihayetinde Suriye sınırını kapatmasından ne kadar memnun olduklarını anlatmaya çalışırken, ‘İdlib’i Türkiye ve diğer ortaklarımızla çalışmamız gerekecek’ sözleri dikkat çekiyor.

    Etiketler: abd , suriye , gazetehaberleri
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