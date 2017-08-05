ABD’nin Suriye şifreleri

Washington memnun: ABD sahadaki ortağı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) performansından ise son derece memnun. Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak terör örgütü ilan ettiği YPG’nin ana unsuru olduğu SDG’nin Rakka düştükten sonra Suriye’deki diğer DEAŞ mevzilerine yönelik savaşlarda da ana aktör olarak kullanılması kuvvetle muhtemel. Beyaz Saray, DEAŞ’a karşı mücadeleyi Suriye ve Irak’taki komutanların insiyatifine bırakmış durumda. ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, önceki günkü brifingte taktik otoritenin Beyaz Saray’dan sahadaki komutanlara delege edilmesini DEAŞ’a karşı son dönemde kazanılan başarıların anahtarı ilan etti.

Rakka sonrası hazırlığı: Washington, Rakka için ‘IŞİD’dan sonraki gün’ başlıklı bir plan hazırladı. Rakka içinde 25 bin sivil olduğunu öngören BM verileri baz alınarak hazırlanan rapor, 50 bin kişiye kadar çadır ve barınma öngörüyor. Rakka için Ayn İsa’da kurulan Menbiç’tekine benzer sivil konsey DEAŞ sonrası hazırlıkların koordinasyonunda kritik rol oynuyor. 200 kişilik konseyde Araplar ağırlıkta olsa da eş başkan Leyla Mustafa, PKK ile bağlantılı PYD’den.

Sonraki hedefler: McGurk’un Suriye haritasında DEAŞ ile mücadelenin Rakka’dan sonra yoğunlaşacağı sekiz alan daha işaretlenmişti. Amerikalıların ‘Orta Fırat Vadisi’ olarak tanımladığı hat şiddetli çatışmalara gebe. Zira ABD istihbaratı Rakka’yı terk eden DEAŞ komutanlarının büyük bölümünün buradaki köy ve kasabalara kaçtığını tespit etti. ABD’nin bu ülkedeki El Kaide üssü olarak gördüğü İdlib için ne tür bir oyun planı hazırladığı merak konusu. McGurk, Türkiye’nin şiddetli protestosuna neden olan geçen haftaki sözlerinden çok da geri adım atmış değil. Yanlış yorumlandığını savunup Türkiye’nin en nihayetinde Suriye sınırını kapatmasından ne kadar memnun olduklarını anlatmaya çalışırken, ‘İdlib’i Türkiye ve diğer ortaklarımızla çalışmamız gerekecek’ sözleri dikkat çekiyor.