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    ABD’nin strateji belgesi saldırgan

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 23:49 | Son Güncelleme:

    RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı ABD Ulusal Strateji Belgesi’nin ‘saldırgan’ olduğunu, buna göre eylemde bulunacaklarını söyledi.

    Putin, “Bu belgeyi diplomatik bir dille saldırgan, askeri bir dille ise agresif olarak nitelendiriyoruz ve bu yeni stratejiyi göz önünde bulunduracağız” dedi.

    Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD’yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı (INF) ihlal etmekle de suçladı.

    ABD tarafından füze savunma sistemlerini test etmek için kullanılan hedef füzelerin, orta ve kısa menzilli balistik füzelerle aynı yapıda olduğunu savunan Putin, “Bu füzelerin ABD tarafından kullanılıyor olması, INF anlaşması kapsamında yasaklanan teknolojilerin ABD tarafından kullanıldığına işaret ediyor” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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