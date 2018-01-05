ABD'nin SPK'sından çok önemli bitcoin uyarısı

SEC, yatırımcıları uyanık olmaya çağırdı. SEC, eyalet ve federal düzenleyicilerin, yasadışı piyasa oyuncuları kaynaklıyatırım zararlarını telafi edemeyebileceğine dikkat çekerken kripto para arzları (ICO'lar) ve diğer kripto para birimi yatırımlarının çoğu kurucusunun federal ve eyalet menkul yasalarını takip etmediklerini belirtti.



Yetkililer, "SEC ve devlet menkul kıymet düzenleyicileri ihlalleri takip ediyorlar, ancak yine de, para kaybederseniz çabalarımızın yatırımınızın iyileştirilmesine neden olmayacağına dair önemli bir risk bulunuyor" dedi. (BusinessHT)