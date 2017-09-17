ABD’nin SDG’ye saldırı suçlamasına Rusya'dan ret

DEYRİZOR kentinde önceki gün SDG’nin 6 üyesinin hava saldırısında yaralanmasının yankıları sürüyor. SDG, saldırıdan Esad rejimi ve Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Bu olay ile SDG, ilk kez Rusya tarafından hedef alındığını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) da önceki gün olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “Rus cephaneleri Suriye Demokratik Güçleri ve danışmanlarını baskı altına tutmak için Rusların bildiği bir mevkii vurmuştur. Birkaç SDG savaşçısı yaralanmıştır” denildi.

ABD’nin suçlamasına ilk tepki Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’dan geldi. Konaşenkov, “Rusya Hava Kuvvetleri, Suriye’de herhangi bir operasyonda en az üç kaynaktan doğrulama yapmadan uçak kaldırmıyor. Dolayısıyla SDG mevzilerini vurmamız mümkün değil. Bu imkânsız” açıklamasını yaptı. Konaşenkov’un hemen ardından Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov Washington’a yüklendi.

BAKANLAR GÖRÜŞTÜ

Rusya’nın bu konuda ABD’ye hesap vermek mecburiyetinde olmadığını ima eden Puşkov, “ABD bizi eleştireceğine ilk önce kendisi son birkaç yılda Suriye hükümet güçlerini kaç defa havadan vurduğunun hesabını versin” dedi. Bu arada önceki akşam ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’u telefonla arayarak hem Deyrizor, hem de Astana’da alınan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması hakkında bilgi talep etti.

DEAŞ İKMAL HATTINA REJİMDEN DARBE

Suriye ordusu, Deyrizor kentinin güneydoğusundaki Cafra mahallesinin kontrolünü ele geçirdi. Rejim güçleri böylece bölgede DEAŞ’ın ana ikmal hattını kesti. Daha önce rejim birliklerinin Cafra mahallesine komşu olan iki mahallenin kontrolünü ele geçirdiği ve Fırat Nehri kıyılarına ulaştıkları belirtilmişti. Son çatışmalardan sonra DEAŞ militanları Deyrizor’un kuzey mahallelerine doğru çekildi.