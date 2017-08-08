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    ABD'nin PYD'ye sevkiyatı sürüyor

    AA
    08 Ağustos 2017 - 10:52Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 10:52

    ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Dün gece 112 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

    Haseke'deki AA muhabiri, dün gece saatlerinde askeri yardım taşıyan 112 tırın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdiğini bildirdi.
    Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı "Hummer"lar, yakıt tankerleri ve orta büyüklükte araçlar dikkati çekti.

    Ayrıca sevkiyatların bir süredir özellikle gece saatlerinde ve üstü brandalarla örtülü tırlarla yapıldığı göze çarpıyor.

    Bundan önce 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 olmak üzere 909 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

    AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edindiği belgeye göre, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.

    Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

    ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran'da başladığını duyurmuştu ancak ABD'nin PKK/PYD'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.

    Etiketler: ABD , YPG , Rakka
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