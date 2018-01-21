ABD’nin PYD’li mezunları

AFP’ye göre Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de üç haftalık eğitim gören 500 kişilik bir grup dün mezun oldu. Sözkonusu gücün ilk mezunlarını da önceki gün verdiği belirtildi.

YEMİN ETTİLER

Askeri üniforma giyen grup ülkenin sınırlarını ‘tüm saldırı ve tehditlere karşı koruma’ yemini etti. Eğitim programının başındaki Kani Ahmed, “Bu ‘Sınır Güvenliği Gücü’nün ikinci mezuniyet sınıfı. Her demografik yapıdan insanlar var” dedi. Ahmed görevlerinin özellikle Türkiye ve Türkiye’nin desteklediği güçlere karşı sınırları korumak olduğunu söyledi. DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu, geçen pazar günü 30 bin kişilik bir ‘Sınır Güvenliği Ordusu’ kurulacağını ve bunun SDG’nin komutasında olacağını belirtmişti. 20 günlük eğitime katılan Kobanili Cemal İssa (21), hafif ve ağır silahları kullanmayı, mayın ve bomba ile ilk yardım eğitimi aldıklarını söyledi. İssa, “Eğitimciler koalisyondandı, epey deneyimliydiler. Muharebe, savunma ve saldırı konusunda birçok taktik öğrendik” dedi.

ABD ‘YANLIŞ ANLAŞILDI’ DEMİŞTİ

Türkiye’nin sert tepkileri üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz” demişti. Pentagon da “Sınır Güvenliği Gücü”nün “yeni bir ordu” veya “konvansiyonel sınır muhafız gücü” olmadığını iddia etmişti.