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    ABD’nin PYD’li mezunları

    DIŞ HABERLER SERVİSİ
    21.01.2018 - 01:44 | Son Güncelleme:

    ABD yönetimi Türkiye’nin tepkisi üzerine terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin komutasında bir ‘Sınır Güvenliği Gücü’ oluşturduğunu reddederken Fransız AFP ajansı dün tartışma konusu olan o gücün fotoğraflarını yayınladı.

    AFP’ye göre Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de üç haftalık eğitim gören 500 kişilik bir grup dün mezun oldu. Sözkonusu gücün ilk mezunlarını da önceki gün verdiği belirtildi. 

    YEMİN ETTİLER 
    Askeri üniforma giyen grup ülkenin sınırlarını ‘tüm saldırı ve tehditlere karşı koruma’ yemini etti. Eğitim programının başındaki Kani Ahmed, “Bu ‘Sınır Güvenliği Gücü’nün ikinci mezuniyet sınıfı. Her demografik yapıdan insanlar var” dedi. Ahmed görevlerinin özellikle Türkiye ve Türkiye’nin desteklediği güçlere karşı sınırları korumak olduğunu söyledi. DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu, geçen pazar günü 30 bin kişilik bir ‘Sınır Güvenliği Ordusu’ kurulacağını ve bunun SDG’nin komutasında olacağını belirtmişti. 20 günlük eğitime katılan Kobanili Cemal İssa (21), hafif ve ağır silahları kullanmayı, mayın ve bomba ile ilk yardım eğitimi aldıklarını söyledi. İssa, “Eğitimciler koalisyondandı, epey deneyimliydiler. Muharebe, savunma ve saldırı konusunda birçok taktik öğrendik” dedi.

    ABD ‘YANLIŞ ANLAŞILDI’ DEMİŞTİ 
    Türkiye’nin sert tepkileri üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz” demişti. Pentagon da “Sınır Güvenliği Gücü”nün “yeni bir ordu” veya “konvansiyonel sınır muhafız gücü” olmadığını iddia etmişti.

    ABD’nin PYD’li mezunları

    Etiketler: YPG , gazetehaberleri
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