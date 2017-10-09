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ABD’nin önemi başka ülkelerle kıyaslanamaz

Erdal SAĞLAM/ANALİZ
09.10.2017 - 11:54 | Son Güncelleme:

ABD’nin Türkiye ekonomisi için önemi, başka ülkelerle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Dolayısıyla ABD ile yaşanacak çatışmanın etkileri, daha önce çatışma yaşadığımız ülkeler nedeniyle yaşadığımız sıkıntıların kat be kat üstünde olacaktır.

Çünkü ABD tüm dünyada siyasi etkisinin yanında finans damarlarında yadsınamaz bir güce sahiptir. Yani sadece iş kesimi değil, finans kesimi de bu krizden olumsuz etkilenecektir. O nedenle sağduyunun hakim olup, bu krizin biran önce çözülmesi her iki tarafın da lehine olacaktır. Krizin daha fazla derinleşmeden çözülmesini beklemek, en mantıklı seçenek gibi gözüküyor.

İşte yatırımcının da, işadamlarının da bu krizin geçici olduğunu düşünerek adım atması gerekir. Böyle durumlarda olduğu gibi mevcut pozisyonları korumak en akıllıca çözüm gibi gözüküyor.

 

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Etiketler: İş dünyası , Yatırımcılar , ekonomi
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