ABD’nin önemi başka ülkelerle kıyaslanamaz

Çünkü ABD tüm dünyada siyasi etkisinin yanında finans damarlarında yadsınamaz bir güce sahiptir. Yani sadece iş kesimi değil, finans kesimi de bu krizden olumsuz etkilenecektir. O nedenle sağduyunun hakim olup, bu krizin biran önce çözülmesi her iki tarafın da lehine olacaktır. Krizin daha fazla derinleşmeden çözülmesini beklemek, en mantıklı seçenek gibi gözüküyor.

İşte yatırımcının da, işadamlarının da bu krizin geçici olduğunu düşünerek adım atması gerekir. Böyle durumlarda olduğu gibi mevcut pozisyonları korumak en akıllıca çözüm gibi gözüküyor.