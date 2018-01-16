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    ABD'nin konuştuğu davada yeni gelişme

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 20:50 | Son Güncelleme:

    Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steven Bannon, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü "Rusya soruşturması" kapsamında büyük jüri önünde ifade vermeye çağrıldı. Bannon son olarak Michael Wolff'un ses getiren kitabındaki ifadeleri nedeniyle Beyaz Saray'la kavgaya tutuşmuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten 3 kurmayının bir Rus avukat ile görüşmesi hakkında 'haince' ifadesini kullanan eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon, ABD'de devam eden 'Rusya soruşturması' kapsamında büyük jüri önünde ifade vermeye çağrıldı.

    ​Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcı tarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

    ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

    Son olarak Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, Rusya soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Robert Mueller hakkında "yetki sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açmıştı.

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