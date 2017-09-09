ABD’nin Katar girişimi krizi aşmaya yetmedi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan, ABD’nin Arap ortakları arasında birliğin, bölgesel istikrarın devamı ve İran tehdidiyle mücadele noktasında esas olduğunu vurguladı. Başkan ayrıca terörizmin yenilmesi, aşırılıkçı ideolojiyle mücadele ve terör gruplarının finansmanının kesilmesi noktasında Riyad Zirvesi’nde ilgili ülkelerin verdiği taahhütlere bağlı kalmaları gerektiğini de belirtti” denildi. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Beyaz Saray’da geçen perşembe basın toplantısı düzenleyen Trump, “arabuluculuk rolü oynamaya hazır olduğunu” dile getirmişti.

SUUDİLER DİYALOĞU KESTİ

ABD’nin açıklaması sonrası Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Katar’dan yapılan açıklamada iki ülkenin karşılık temsilciler göndererek krizin çözümünü ele alacağı belirtildi. Ancak Suudi Arabistan tarafından bu yalanlandı. Suudi tarafı, Katar’ı gerçekleri çarpıtmakla suçlayarak Doha yönetimiyle her türlü diyaloğu kestiğini açıkladı.