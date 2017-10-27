ABD'nin istediği telefon çözüldü

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 25 Eylül’de gözaltına alındı, 4 Ekim’de ise çıkarıldığı mahkemece ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlamalarıyla tutuklandı. ABD ile Türkiye arasında vize krizine giden süreç, bu tutuklama ile zirveye çıktı.



TELEFONUN ŞİFRELERİ KIRILDI

Hürriyet, geçen cumartesi günü manşetten yayınladığı haberle Metin Topuz’un tutuklanmasından sonra ABD’nin Türkiye’ye verdiği ‘cep telefonu notasını’ manşetten duyurdu. ABD, notasında Metin Topuz’un kullandığı ve tutuklanmasından sonra el konulan cep telefonunun ABD devletine ait olduğunu belirterek iadesini istiyordu. Notada, telefonun ve SIM kartın içindeki verilerin Viyana Sözleşmesi gereği dokunulmazlık kapsamı içinde olduğu ifade ediliyordu. Türkiye kamuoyunun günlerdir tartıştığı ABD’nin nota vermesine yol açan cep telefonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı. Metin Topuz’un telefonun şifreleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan çalışmalar sonunda kırıldı.



REZA ZARRAB BAŞLIKLI GRUP

Metin Topuz’un kullanımındaki 0532....41 numaralı telefonun içindeki WhatsApp yazışmalarına ulaşıldı. Binlerce sayfa tutan bu yazışmalar, soruşturma dosyasına girdi. O yazışmalardan biri de 22 Mart 2016 tarihine ait.



Bu yazışmada, ABD Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz 22 Mart 2016 saat 08.51’de ‘Reza Zarrab’ başlığı ile bir grup oluşturdu.



Bu gruba Topuz, ilk mesajını saat 09.02’de attı. WhatsApp yazışmalarına, saat 09.25’te ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat K. de katıldı. Yazışmalar İngilizce olarak yapıldı.



İŞTE O GÖRÜŞME

Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.02) Hürriyet gazetesine göre, Reza Zarrab, Miami’de tutuklanmış. Suçlama; Amerikan devletinin İran’a uyguladığı ekonomik ambargoyu delme, banka dolandırıcılığı, para aklama. Türkiye’de bulunan şirketleri de (gazetede listelenen) soruşturma altında.



Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.05) Umarım Obama savcıyı suçlamaz.



ABD Başkonsolosluğu’nda görevli ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.29) Wow Zarrab... FBI mı, DEA dosyası mı ? Söylediler mi?



Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.30) FBI...

ABD’li diplomat K: (22 Mart, saat 09.30) Adamım. Büyük vuruş...



Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.32) FBI’a Türkiye’de iyi şanslar diliyorum. Türkiye’deki şirketleri hakkında bilgi almaya çalışacaklar.



ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09:32) Hahahahaha yeah. Politik bağlantıları nedeniyle eğlenceli olmayacağına eminim. Dubai ayağının olduğuna eminim. Hatta orada daha iyi şans.



Metin Topuz: (22 Mart 2016, saat 09.33) O İranlı. Çok yakında konuşmaya başlayacak.



ABD’li diplomat K: (22 Mart 2016, saat 09.34) İnşallah.