ABD’nin gündemindeki Kenan Pala Hürriyet’e konuştu: İnsanlara yardım etmeyi borç biliyorum

Kenan Pala, henüz 13 yaşında. Başlattığı iyilik hareketi sayesinde onu dünya tanıdı. California Valisi’nin, 23 Ocak’ı ‘Kenan Pala’ günü ilan etmesiyle ABD’de yaşayan Türk asıllı Kenan gündem konusu oldu. Evsizlere yardım etmek için kurduğu ‘Kids4Community’ vakfının yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Pala, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle ödülünü California Valisi adına San Diego Denetleme Kurulu Müdürü Kristin Gaspar’dan aldı. ABD’nin gündemindeki yardımsever çocuk, Hürriyet’e konuştu. Yaptığı çalışmaları ve hikâyesini anlattı.

ANNEM-BABAM ABD’YE GELDİĞİNDE HİÇBİR ŞEYLERİ YOKTU

California’nın San Diego şehrinde doğan Kenan Pala 13’ünde, Francis Parker Okulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi. Kardeşi Arden Pala ise 8 yaşında. Anne-babasının ABD’ye geldiklerinde hiçbir şeylerinin olmadığını belirten Kenan, “Bazen ne şartlarda çalışıp, uğraştıklarını anlatırlar. İnsanlar hep onlara yardım etti, yol gösterdi. Gittikleri okulda burs verdiler. Bu nedenle ailece çok müteşekkiriz. Biz de insanlara yardım etmeyi borç biliyoruz” diyor. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu annesi Zeynep Ilgaz Pala ve babası Serhat Pala 20 yıl önce San Diego State Üniversitesi’ne master yapmaya geliyor ve oraya yerleşiyorlar. Anne Zeynep Pala, yaşadıklarını “Eşimle Boğaziçi’nde okurken tanıştık. Sonra San Diego’ya taşındık. Burada medical şirket kurduk, birlikte yönetiyoruz. İlk geldiğimizde kolay olmadı. Gece gündüz çalıştık çünkü paramız kısıtlıydı. Hem full time okul hem de işe gittik” diyerek anlatıyor.

HER ŞEY FOK BALIĞIYLA BAŞLADI

Küçüklüğünden beri gönüllü olarak yoksullara yardım ettiğini, yemek dağıttığını belirten Kenan’ın vakıf kurma hikayesi ise, bir sahil yürüyüşüne dayanıyor: “Bir gün babamla okyanus kenarında yürürken bir fok balığına rastladık. Karaya vurmuştu ve yaralıydı. İnsanlar hemen yardım etmeye koştular, çok güzel bir şeydi. Ama daha sonra yürüyüşe devam ederken evsiz bir bey gördük, pek yardım görmüyordu. Fok balığı yardım alırken evsize de etmeliyiz diye düşündüm. Evsizlere yardım konusunda yoğunlaşmaya karar verdim. 2017 senesinde ‘Kids4Community’ isimli derneğimi kurdum.”

TÜRKİYE‘YE DE YARDIM YOLLUYORUZ

Kenan vakfın çalışmalarını ise şöyle anlatıyor:

“Her ırktan insan var. Irkı ne olursa olsun hepimiz etrafında toplandık, yardım etmek için bir araya geldik. Geçen sene sonunda Amerika’da büyük kasırgalar oldu. Mexcia’da deprem oldu. Birçok insan evsiz, susuz kaldı. Bu insanlar için yardım etkinlikleri yaptık. Sadece geçen yıl yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri içeren 8 binden fazla paket evsizlere ulaştırıldı. Ayrıca evsizler için 3 bin öğle yemeği dağıtıldı. 500’den fazla ailenin kıyafet ve yaşam masraflarına katkıda bulunuldu. Türkiye‘ye de yardım yolluyoruz. Babaannem Sema ve dedem İdris Pala bu konuda aracı oluyor. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. İnsanlık olarak birbirimize yardım edersek hepimiz daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşarız. Hangi din veya ırktan olursak olalım. Buna çok içten ve bütün kalbimle inanıyorum.”

23 OCAK ‘KENAN PALA’ GÜNÜ

San Diego’da 23 Ocak’ın ‘Kenan Pala’ günü ilan edilmesiyle ilgili “İnanılmaz bir onurdu” diyen Pala duygularını şu laflarla anlatıyor: “Çalışmalarıma istinaden böyle bir onura ve ödüle layık görüldüm. Törende konuşma hakkı verdiler. Herkesi insanlara yardım etmeye davet ettim. Eğer el ele verir yardım edersek, herkes daha mutlu ve sağlıklı olur. İnsanlara günde en az bir defa yardım etmeleri için rica ettim. Yardım etmenin yaşı yok. Her yaşta yardıma başlayabilirsiniz.”

HEDEFİ STANDFORD ÜNİVERSİTESİ

Kenan derslerinin çok iyi olduğunu belirtiyor. Matematikte ‘onur’ sınıfında. İleride Sandford Üniversitesi’nde İşletme okumak istiyor. Aynı zamanda bir sporcu. Koşmayı ve maraton yapmayı çok seviyor. “Amacım olimpiyatlara koşucu dalında katılmak” diyor, “Bunun için çok yoğun eğitim alıyorum. Her gün iki saat koşuyorum, hafta sonları daha çok. Koçumla çok sıkı antrenman yapıyoruz. Okulumun en hızlı koşucularından biriyim. San Diego ve California çapında birçok derecem var. Pek televizyon izlemiyorum. Boş zamanımı koşarak ya da yardım ederek geçiriyorum. 10 senedir karete yapıyorum. Onun dışında gitar çalmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Evsizken sahiplendiğimiz dört köpeğimiz var. Onlarla oynamayı seviyorum.”

GUİNNESS REKORU

Kenan, 2016’da okul arkadaşlarıyla spor salonunda büyük bir mozaik yaparak Guinness Dünya Rekoru çalışmasına da imza attı. 4 bin mısır gevreği ve yulaf ezmesi kutusuyla yaptıkları çalışma Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Amaçlarının evsizler konusunda herkesi yardıma çağırmak olduğunu söyleyen Kenan, şöyle anlatıyor:

“Herkes çok ilgilendi. Büyük bir evsizler evi kuruldu. Tüm bağışlar evsizler yurduna bağışlandı. Nisan 2017’de Amerika’nın ‘En İyi Genç Gönüllüleri’nden biri seçildim. Ödülümü almaya Washington’a gittim, Michael Phelps (ABD’li yüzücü) ile tanıştım. Verdikleri 10 bin dolarla daha da çok yardım kampanyaları başlatabildim. Kasım 2017’de San Diego’nun ‘Top Youth Volunteer (en iyi genç gönüllüsü)’ seçildim.”