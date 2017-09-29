ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi’ne yeni görev

ABD Senatosu bugün atanmayı bekleyen diplomatların yeni yerlerini onayladı. Utah’ın eski valisi Jon Hunstsman, Rusya Büyükelçisi olurken Türkiye’de görev yapan John Bass’in de yeni yeri resmiyet kazandı.

Bass, Temmuz ayında bizzat ABD’nin her hareketi olay olan başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilmişti. Buna göre John Bass, ABD’nin Afganistan temsilcisi olacak. Kulislerde Afganistan’da ABD’nin büyük söz sahibi olduğu bilinirken Bass’in ABD Başkanı Trump’ın en büyük destekçisi olacağı konuşuluyor.

Öte yandan Bass’in yerine gelecek ve Ankara’da görev alacak isim hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.