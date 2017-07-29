ABD'nin en büyüğü ikinci çeyrekte zarar etti

Baker Hughes'dan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 179 milyon dolar zarar ettiği belirtildi. Firma, geçen yılın ikinci çeyreğinde de 912 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Geçen senenin nisan-haziran döneminde hisse başına 2,08 dolar zarar eden şirket, bu yılın aynı döneminde de hisse başına 0,42 dolar zarar ettiğini duyurdu.

Baker Hughes'un bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen senenin aynı dönemine göre 142 milyon dolar artarak 2,4 milyar dolar oldu.

Şirketin yüzde 62,5'lik hissesi, bu ayın başında ABD'li enerji devi General Electric tarafından 7,4 milyar dolara satın alınmıştı.

Baker Hughes'un ikinci çeyrekte zarar açıklamasının ardından, New York borsasında işlem gören General Electric hisseleri bugün 25,86 dolar seviyesinden açıldıktan sonra yaklaşık yüzde 1,8 düşüşle 25,40 dolara kadar geriledi.