ABD’nin dini özgürlükler raporunda Türkiye

Tillerson, 199 ülkeyi kapsayan raporunun en vahim boyutunun DEAŞ terörü olduğuna dikkat çekti. 2016 raporunun 22 sayfalık Türkiye bölümünde, gayrimüslimlerin haklarının sınırlandırılmasının sürdüğü belirtilirken, Ankara’nın cemevlerini ibadethane olarak tanımadığı ve zorunlu din dersinin eğitim özgürlüğü ihlali olduğu yönündeki AİHM kararının uygulanmadığına dikkat çekildi. Raporda Washington’ın, Diyarbakır Sur’da PKK ile çatışmalarda büyük zarar gördükten sonra kamulaştırılan kiliselerin bağlı oldukları vakıflara iadesine yönelik beklentisine yer verildi. Bazı grupların camiye dönüştürülmesi için kampanya yürüttüğü Ayasofya’nın birlikte yaşamanın sembolü olarak muhafazasının önemi, altı çizilen konulardan. Hükümetin 300 milyon Ortodoks Hıristiyan’ın lideri olan Ekümenik Patrik’i tanımamayı reddettiğinin aktarıldığı raporda, Türkiye’deki tarikat ve cemaatlere yönelik resmi yasağın zorlanmadığı da vurgulandı.