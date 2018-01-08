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    ABD'nin çok gizli uydusunun arkasında ne var?

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

    ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD hükümetiyle birlikte yaptığı çok gizli Zuma misyonunu dün tamamladı. Zuma’nın ne olduğu ve ABD’nin hangi kurumuna ait olduğu da sır gibi gizleniyor.

    Zuma adlı bir uydu, açıklanmayan bir yörüngeye gönderildi. Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan ve Zuma uydusunu taşıyan Falcon roketi başarılı bir şekilde geri dönüş yaptı.

    Amerikalı girişimci Elon Musk'ın kurduğu Space X birçok kez uzaya uydu göndermişti. Daha önce yaptığı testler ve fırlatmalar konusunda oldukça şeffaf olan SpaceX'in, Amerikan hükümetiyle ortak misyonu Zuma ile ilgili bilgileri gizli tutması merak uyandırdı.

    ZUMA, DÜNYA'YI MI KURTARACAK?

    Uydu görevinin içeriğinin açıklanmaması komplo teorisyenlerini de harekete geçirdi. Zuma misyonuyla ilgili komplo teorilerinden biri bunun Dünya’ya çarpacak bir gezegeni engellemeye yönelik bir hamle olduğu şeklinde.

    Buna göre Nibiru ya da Gezegen X diye bilinen gezegen Dünya çarpacak. SpaceX ve ABD hükümeti ise bunu durdurmaya çalışıyor.

    NASA YALANLIYOR

    Ancak söz konusu Nibiru adlı gezegenin varlığına dair iddialar Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yalanlanıyor. Nibiru gezegenine dair iddialar ise Sümer dönemine dayanıyor.

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