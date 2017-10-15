ABD’nin Barzani’ye mektubu çıktı

Amerikan Bloomberg sitesinde yayınlanan habere göre 23 Eylül 2017 tarihli mektupta Tillerson, Mesut Barzani’ye alternatif önerinin tanımını şu ifadelerle yapmış: “Bu alternatif öneri Başbakan İbadi liderliğindeki Irak hükümeti ile yeni ve hızlandırılmış bir müzakere çerçevesini ortaya koyuyor. Bu hızlandırılmış müzakere çerçevesi açık bir gündemi taşıyor ve bu çerçeve yenileme imkânı ile birlikte bir yıldan uzun sürmemeli.” Tillerson, “Bu sürecin sonunda müzakerelerin karşılıklı kabul edilebilir bir sonuca ulaşamaması veya Bağdat’ın tarafında iyi niyet eksikliğinden ötürü başarısız olması halinde, biz bir referandum ihtiyacını kabul ederiz” demiş.