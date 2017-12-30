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    ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan ayrıldı

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 16:51 | Son Güncelleme:

    UNESCO Başkanı Audrey Azoulay İsrail’in, resmi olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyeliğinden çekildiğini bildirdiğini açıkladı.

    İsrail’in kararı 31 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girecek. UNESCO Başkanı Audrey Azoulay, İsrail’in kararından üzüntü duyduğunu ifade etti. İsrail, UNESCO’nun "tarihi korumak yerine bozduğunu" savunarak örgüt üyeliğinden çekileceğini açıklamıştı.

    İsrail, UNESCO'nun Kudüs'teki kültürel miras yapıları ya da her iki tarafın da hak iddia ettiği Filistin toprakları etrafındaki tartışmalarda Filistinlilerin tarafını tuttuğunu iddia ederek bundan duyduğu memnuniyetsizliği defalarca dile getirmişti.

    Daha önce ABD, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) çekilme kararı aldığını bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını belirtti.

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