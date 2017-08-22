ABD'li yargıç silahlı saldırganı öldürdü

The Independent'ta yer alan habere göre Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Fred Abdalla, Yargıç Joseph Bruzzese Jr'e Steubenville kentindeki adliye binasının önünde ateş açıldığını aktardı.

Yargıç ve saldırgan arasında çıkan çatışmada Bruzzese'nin ağır yaralandığını, saldırganın ise öldüğünü aktaran Abdalla, "Saldırgan saatlerce yargıcın binaya gelmesini beklemiş. Bir yargıca adliyenin önünde ateş edilmesi beni derinden etkiledi. Bu yargıcımıza karşı bir pusu ve cinayet girişimidir" dedi.

Jefferson Bölgesi Savcısı Jane Hanlin ise, saldırganın 2012'de tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen lise öğrencisi Ma'lik Richmond'un babası Nathaniel Richmond olduğunu açıkladı. Ancak yargıç Bruzzese'nin söz konusu davayla bir ilgisi bulunmuyor.