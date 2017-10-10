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    Hürriyet >Dünya>ABD'li tarikat üyesinden ilginç iddia! "Pazar günü kıyamet kopacak"

    ABD'li tarikat üyesinden ilginç iddia! "Pazar günü kıyamet kopacak"

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    ABD basını, 15 Ekim Pazar günü için ilginç bir iddiada bulundu. Komplo teorileriyle bilinen ve Hıristiyan bir tarikatın mensubu olduğu aktarılan David Meade, evrende var olduğu ispatlanmayan X Gezegeni'nin Dünya'ya en yakın konumuna bu pazar geleceğini ve bunun da büyük bir felakete yol açacağını söyledi.

    'Komplo teoristi' Meade, gezegenin konumunun fay hatlarını harekete geçirip, deprem, tsunami ve volkanik patlamalar yaratacağını iddia etmedi. Meade'nin hiçbir kanıt sunmadan yarattığı söylentinin  basında yayılması sonrası büyük panik yaşandı.

    Ancak ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli bilim insanları bu söylentileri yalanladı.

    "ABD'DEKİ KASIRGALAR FELAKETE İŞARET EDİYOR..."

    Meade, ağustostaki güneş tutulmasından sonra kasırgaların arttığına dikkat çekti. Bunun felaketin öncüsü olduğunu söyledi.

    ABDli tarikat üyesinden ilginç iddia Pazar günü kıyamet kopacak

    David Meade

    Etiketler: ABD , kıyamet , komplo , fırtına
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