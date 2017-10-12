ABD’li şirketin güvenliği Türklere emanet

Operatörlere global çapta servis sağlayıcı hizmeti veren GTT firması, tüm dünyadaki network faaliyetlerini daha güvenli yürütebilmek amacı ile Kron’un erişim güvenliği ürünü ‘Single Connect’ yazılımını kullanmaya başladı. Yaklaşık 1.4 milyar dolarlık değeriyle dikkat çeken GTT, Kron’un sunduğu ürünle bilişim ağlarına ve bilgi altyapısına girişlerin güvenli bir şekilde yapabilecek, yabancıların ve kötü niyetli kişilerin girişini engelleyebilecek ve tüm girişlerin kayıtlarını tutarak güvenlik denetimlerine ulaşabilecek. Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, “ABD’de kurduğumuz şirket, kriz öncesine dayanıyor. ABD’deki müşterilerimiz, Türk şirketleriyle çalışmıyoruz demiyorlar. Bunun en önemli kanıtı GTT ile yaptığımız anlaşmadan görülüyor. Ülkemizin yüksek katma değerli ürün ihracatı amacına yönelik bir adım olarak gördüğümüz bu başarı, bizim dünyanın en büyük IT ve telekom pazarı olan ABD’deki satışlarımız için çok önemli bir adım teşkil ediyor” dedi.

KAÇAK GİRİŞİ TESPİT EDİYOR

GTT’nin kullandığı Kron ürününe değinen Yenel, şunları söylüyor: “GTT’ye sattığımız ürün, sisteme girişini disipline ediyor. Kaçak girişleri tespit ediyoruz. Bu tip girişleri tespit ettiğimizde sistem içerisindeki tedbirini de alıyoruz. Geliştirdiğimiz yazılım teknolojisinde makine öğrenimi (Machine Learning) ve yapay zekâ (artificial intelligence) altyapıları bulunuyor. Bu sayede manuel olarak alınan tedbirilerin önünde geçiyoruz.”

2015 yılından beri Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Pakistan gibi ülkelere odaklandıklarını anlatan Yenel, “Türkiye’de çok iyi mühendisler var. İnovatif yaklaşımlarla dünya çapında başarılı ürünler çıkabiliyoruz. Türk şirketlerinin sorunu geliştirilen projeyi ticarileştirmede. ABD’de ise bu konuda açık ara en iyi ülke. Biz de ABD’de ofis açarak ticarileştirme tarafımızı güçlendirdik. Geliştirilen fikirleri ürünleştirmeye çalışıyoruz” dedi.