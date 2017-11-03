Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD'li senatörün 'faşist' sözlerine Rusya'dan büyük tepki!

    ABD'li senatörün 'faşist' sözlerine Rusya'dan büyük tepki!

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 10:45 | Son Güncelleme:

    ABD'li senatör Ron Wyden, ABD'nin Rus büyükelçiliğinde, Rus hükümetine 'faşist' dedi. Tepki gelen açıklamaya Rus tarafından yanıt gecikmedi.

    ABD'li senatör Ron Wyden, ABD'nin Rusya elçiliğinde bir toplantı sırasında Rus hükümetini faşist olarak nitelendirdi. Elçilikte böyle bir açıklama yapılmasına Rus tarafından tepki geldi.

    2016 yılında gerçekleşen ABD seçimlerinde Rusya'nın siyasi yönlendirmesinin olduğuna dair iddialar hakkında konuşan Senatör Wyden, Rus hükümetine 'faşist' dedi. Senatör, seçim kampanyalarının Rusya bağlantılı sosyal medya hesapları tarafından yönetildiğini ve seçimlerde Rusya'nın parmağı olduğunu savundu.

    Wyeden, "Rusya bugünkü faşist önderliğinde demokrasimizi büyük bir hevesle sarsmaya çalışıyor. Ancak biz bizi büyük yapan değerleri savunacağız ve bu saldırıya şiddetle karşı koymalıyız" dedi.

    Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Rus büyükelçi "Olay, ABD'nin garip olayları hakaret ederek saklamaya yönelik çabasının bir parçası. Rusya ABD'nin siyasi sürecine herhangi bir şekilde müdahale etmedi. Wyden'ın provokasyonları hali hazırda huzursuz olan ABD-Rusya ilişkilerine zarar veriyor. ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri