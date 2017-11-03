ABD'li senatörün 'faşist' sözlerine Rusya'dan büyük tepki!

ABD'li senatör Ron Wyden, ABD'nin Rusya elçiliğinde bir toplantı sırasında Rus hükümetini faşist olarak nitelendirdi. Elçilikte böyle bir açıklama yapılmasına Rus tarafından tepki geldi.

2016 yılında gerçekleşen ABD seçimlerinde Rusya'nın siyasi yönlendirmesinin olduğuna dair iddialar hakkında konuşan Senatör Wyden, Rus hükümetine 'faşist' dedi. Senatör, seçim kampanyalarının Rusya bağlantılı sosyal medya hesapları tarafından yönetildiğini ve seçimlerde Rusya'nın parmağı olduğunu savundu.

Wyeden, "Rusya bugünkü faşist önderliğinde demokrasimizi büyük bir hevesle sarsmaya çalışıyor. Ancak biz bizi büyük yapan değerleri savunacağız ve bu saldırıya şiddetle karşı koymalıyız" dedi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Rus büyükelçi "Olay, ABD'nin garip olayları hakaret ederek saklamaya yönelik çabasının bir parçası. Rusya ABD'nin siyasi sürecine herhangi bir şekilde müdahale etmedi. Wyden'ın provokasyonları hali hazırda huzursuz olan ABD-Rusya ilişkilerine zarar veriyor. ifadelerini kullandı.