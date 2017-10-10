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    ABD'li oyuncu, metroda bir yolcuyu raylara itti!

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 16:45 | Son Güncelleme:

    ABD’li oyuncu Keira Keeley, 57 yaşındaki Leonore Gonzalez adlı bir vatandaşı New York metrosunda kasıtlı olarak raylara itmekle suçlanıyor.

    Brodway oyunlarıyla ünlenen ve birkaç televizyon dizisinde yer alan Keira Keeley’in (35), New York’ta Union Square metro durağında ayakta bekleyen bir yolcuyu tren raylarına ittiği iddia ediliyor. The Post gazetesine konuşan yetkililer, olayın cumartesi günü yerel saatle 12.15’te meydana geldiğini aktardı

    İddiaya göre Keeley, New York’un Bronx bölgesinde yaşayan ve peronda bekleyen Leonore Gonzalez’e yaklaşarak arkasından raylara doğru itti. Polis kaynakları, sendeleyen Gonzalez’in bir sütuna tutunarak ray hattına düşmekten son anda kurtulduğunu belirtti.

    Görgü tanıkları, tren yaklaştığı sırada Keeley’nin, Gonzalez’i kasıtlı olarak ray hattına ittiğini aktardı.

    Gonzalez’in sağ el bileği ve dirseği ile itilmeye bağlı olarak bir sırt ağrısı bulunuyor.

    Bağrışmalar üzerine yerine gelen bir polis memuru, oyuncu Keira Keeley’i tutukladı. Keeley, Gonzalez’i daha önce hiç tanımadığını ve düşmek üzereyken ona yardım etmek istediğini aktardı. Olay sırasında çok alkollü olduğunu itiraf eden Keeley, Gonzalez’i ittiği iddialarını reddetti. Keeley, kasıtlı olarak birine zarar vermek suçundan 7,500 dolar para cezasına çarptırıldı.

    Olayla ilgili bir görüntü kaydı bulunmazken, polis tren operatörleriyle de durumu görüştü.

    Etiketler: Keira Keeley , New York , Union Square , Bronx , Leonore Gonzalez , metro
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