ABD'li önemli isimden ilginç Kerkük çıkışı: Silahlarımız kullanılamaz

McCain, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'te, peşmerge ile Irak ordusu ve Şii milis grubu Haşdi Şabi arasındaki çatışma haberlerinden kaygı duyduğunu belirtti.

Özellikle İran ve İran destekli kuvvetlerin de saldırıda yer aldığı haberlerinden kaygılı olduğunu belirten McCain, şunları kaydetti:

"Irak kuvvetleri, ilerlemelerini derhal durdurarak bu tehlikeli gerginliği düşürmek için acil adım atmalı. ABD, Irak hükümetine, dış tehditlerden korunmak üzere ekipman ve eğitim verdi, ABD’nin uzun süredir ortağı ve değerli bir müttefiki olan kendi bölgesel hükümetlerine karşı kullanması için değil. Dikkat edin, Amerikan ekipmanlarının suistimal edilmesinin çok ciddi sonuçları olacaktır."

McCain, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne diyalog çağrısı yaparak, Irak'taki Kürt halkının Bağdat'tan daha geniş bir özerklik talebinin uygun zamanda ele alınması gerektiğini savundu.

KOORDİNELİ MANEVRA

McCain, aynı zamanda, ABD'nin askeri malzeme ve silah satışlarında önemli rolü bulunan Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olarak da görev yapıyor.

Kerkük'te devam eden gerginlikle ilgili başka bir açıklama da ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan geldi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük yakınlarındaki askeri hareketliliğin yakından izlendiği belirtilerek, söz konusu hareketliliğin saldırıdan ziyade koordineli bir manevra olduğuna dikkat çekildi.

ABD ve koalisyon kuvvetlerinin Kerkük civarındaki olaylarda ne Peşmerge ne de Irak kuvvetlerini desteklediğine vurgu yapılan açıklamada, bu sabah yine karşılıklı saldırıların söz konusu olduğu kaydedildi.

YANLIŞ ANLAŞILMA

Koalisyon, söz konusu karşılıklı saldırıları ise "yanlış anlaşılma" olarak niteledi. Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Kerkük civarındaki olaylara temkinli yaklaştı. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, taraflara sükunet çağrısı yaparken ABD'nin Irak'taki odağının DEAŞ olduğunu vurguladı.

Manning, Kerkük civarında ABD askerlerinin bulunduğunu ancak ABD ve koalisyon askerlerinin peşmerge ve Irak ordusu arasındaki gerginliğe karışmadığını belirtti.

Öte yandan Manning, Irak ordusu ve peşmergenin ABD silah ve araçlarını birbirlerine karşı kullanmasına yönelik soruları ise geçiştirdi.

ABD'nin askeri yardımlarının suistimal edilip edilmediğine yönelik bir soruya Manning, "Bu konuda yorum yapamam çünkü elimde bunu destekleyen bir bilgi yok. Ancak biz iki taraf arasında diyaloğu teşvik etmeye odaklandık." yanıtını verdi.

İNCELİYORUZ

Sosyal medyada Haşdi Şabi'nin kullandığı ABD zırhlı araçlarının, peşmerge tarafından tahrip edildiğine ilişkin görüntülerle ilgili bir soru hakkında ise Manning söz konusu haberleri incelediklerini söyledi.