ABD’li komutan: Akla hayale gelmeyenleri hayal etmemiz gerek

Kuzey Kore’yi nükleer silah üretimi girişimlerinden vazgeçirmek için diplomatik çözümün tercih edildiğini belirten Harry, "Ancak bu yaklaşım güvenilir askeri güç tarafından da desteklenmeli. Pek çok kişi, Kuzey Kore ile ilgili askeri seçeneklerin düşünülemez olduğunu söylüyor. Ama biz düşünülemez olanı hayal etmek zorundayız. Bana göre hayal edilemeyecek olan şey, Los Angeles’a, Honolulu’ya, Seul’e, Tokyo’ya, Sydney’e, Singapur’a nükleer başlıklı Kuzey Kore füzelerinin atılmasıdır" diye konuştu.

ASKERİ SEÇENEK İSTİYORLAR

ABD Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Singapur’da düzenlenen bir konferansta konuşan Amiral Harris, "ABD Başkan Donald Trump ya da Savunma Bakanı Jim Mattis ekonomik, diplomatik çözümler istemek için bana gelmiyorlar. Benden güçlü askeri seçenekler istiyorlar ben de onlara bunları sağlıyorum" dedi.

PERVASIZ DİKTATÖR

Harris, ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer silah üretim programına karşı ’önleyici saldırı’ yapıp yapmayacağı sorusuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u ’pervasız bir diktatör’ olarak nitelendiren Harris, "Nükleer başlıklı füze ve balistik füzelerin dengesiz birinin eline geçmesine izin vermek felaket için bir reçete olur" diye konuştu.